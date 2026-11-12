Στη Μόσχα σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ: Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι ειδικοί απεσταλμένοι της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφθασαν σήμερα στη Μόσχα, όπου αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε «ο ειδικός αντιπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ» κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Βνούκαβα, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.