Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Στη Μόσχα σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ: Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Μετά τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στη Μόσχα σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ: Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Οι ειδικοί απεσταλμένοι της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφθασαν σήμερα στη Μόσχα, όπου αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε «ο ειδικός αντιπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ» κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Βνούκαβα, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί τον Νετανιάχου να δείξει υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε "υπαρξιακή απειλή" από το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που προκαλούσε ανησυχία.

Πέθανε αιφνιδίως ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ – Ήταν 66 ετών
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε αιφνιδίως ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ – Ήταν 66 ετών

Ο πολύπειρος διπλωμάτης είχε τοποθετηθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο του 2025, με αποστολή τη διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια και ο τόπος του θανάτου του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ