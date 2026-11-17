Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε σήμερα στη Μανίλα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας πριν από σύνοδο με τους ομολόγους του από την Κίνα Σι Τζινπίνγκ και από τη Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν, στην κινεζική πόλη Σεντζέν μεθαύριο Πέμπτη.

Χιλιάδες διαδηλωτές, εν μέσω ισχυρής παρουσίας των δυνάμεων της τάξης, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων για να διαμαρτυρηθούν κατά της επίσκεψής του, καταγγέλλοντας ένα τεράστιο αμερικανικό σχέδιο εκμετάλλευσης σπάνιων γαιών, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Η επίσκεψη του Τραμπ γίνεται κατά την ολοκλήρωση της συνόδου 11 κρατών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean). Θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για να συναντηθεί ο ίδιος με τους πρωθυπουργούς της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι στο πλαίσιο της Quad, της πρώτης τέτοιας συνάντησης από την επιστροφή του στην εξουσία το 2025.

Η σύνοδος της ομάδας αυτής, που συστήθηκε με στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας στην περιοχή, θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Σι και του Πούτιν στη Σεντζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec).

Σύμφωνα με το Τόκιο, οι συζητήσεις της Quad θα επικεντρωθούν κυρίως στη Νότια Σινική Θάλασσα και στη θάλασσα της Ιαπωνίας, περιοχές όπου οι κινεζικές εδαφικές φιλοδοξίες ανησυχούν τα παράκτια κράτη.

Η επίσκεψη του Τραμπ συμπίπτει επίσης με την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον σειράς μέτρων με στόχο να μπλοκάρουν την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικά τσιπ μέσω τρίτων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ