Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά μέτρων με στόχο να εμποδίσει την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικά τσιπ μέσω τρίτων χωρών, πρακτική που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου το οποίο οδήγησε στην αποχώρηση του προέδρου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Το έγγραφο καθιερώνει ειδικότερα μια νέα άδεια που απαιτείται για την εξαγωγή αμερικανικών ημιαγωγών στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, τη Βραζιλία και τη Σιγκαπούρη, χώρες που “παρουσιάζουν έναν κίνδυνο εκτροπής (προς άλλη χώρα) πιο υψηλό σε σχέση με τον συνήθη”, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

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Η ανακοίνωση εκδίδεται μετά την αποκάλυψη μιας σχέσης μεταξύ του Τζένσεν Χουάνγκ και της Κινέζας επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι επέτρεψε σε Κινέζους παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν αμερικανικά τσιπ παρά το εμπάργκο, μέσω τρίτων ασιατικών χωρών.

Οι νέοι κανόνες που λαμβάνονται από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν στόχο να εμποδίσουν την παράκαμψη των υφιστάμενων περιορισμών, αλλά και να αποτρέψουν την προμήθεια υπολογιστικής ισχύος στην Κίνα μέσω των κέντρων δεδομένων που υπάρχουν σε άλλες χώρες και διαθέτουν αμερικανικά τσιπ.

Βάσει διαδοχικών διατάξεων της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, οι πιο προηγμένοι επεξεργαστές αμερικανικού σχεδιασμού απαγορεύεται να πωλούνται σε κινεζικές εταιρίες.

Οι ΗΠΑ δικαιολογούν τους περιορισμούς αυτούς λόγω του φόβου μήπως η Κίνα αναπτύξει μια ΤΝ αιχμής για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και, πιο πρόσφατα, για να επιβραδύνουν την πρόοδο της Λαϊκής Δημοκρατίας προς την (τεχνητή) υπερνοημοσύνη.

Η τελευταία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την υπέρβαση των ανθρωπίνων ικανοτήτων συλλογισμού και κατανόησης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με πολλούς να πιστεύουν ότι όποιος το πετύχει πρώτος θα αποκτήσει ένα καθοριστικό πλεονέκτημα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ κατηγορείται από παρατηρητές ότι εργάστηκε για την χαλάρωση των κανόνων εξαγωγών αμερικανικών τσιπ προς την Κίνα.

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Την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέκρινε δημόσια τον συνάδελφό του στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό.

Το έγγραφο που παρουσιάζει τους νέους κανόνες εξαγωγών δημοσιεύτηκε σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου αλλά “συντάχθηκε από και κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας”, διευκρινίζει δελτίο Τύπου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ