Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει προσωρινά η 34χρονη που κατηγορείται για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν για το εάν πρέπει να προφυλακιστεί μετά την απολογία της.

Η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης της κατηγορουμένης, ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να οδηγηθεί προσωρινά στις φυλακές. Την τελική απόφαση καλείται πλέον να λάβει, εντός πέντε ημερών, το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Μέχρι τότε η 34χρονη θα παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

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Ελεύθερες με όρους οι δύο κόρες της

Μαζί με τη μητέρα τους απολογήθηκαν και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν την ίδια κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, τα δύο κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησής τους από επιμελητή ανηλίκων.

Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να καταζητείται.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη σε βάρος και των τεσσάρων μελών της οικογένειας.

Τι φέρεται να παραδέχθηκε η 34χρονη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πυρκαγιά αποδίδεται σε υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, τα οποία φέρεται να απορρίπτονταν στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι την ημέρα της τραγωδίας είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι επρόκειτο για πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια.

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Η μία από τις ανήλικες φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι μετέφερε τα υπολείμματα καύσης έπειτα από εντολή της μητέρας της.

Οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον

Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

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Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οι δύο άνδρες πέθαναν από εισπνοή καπνού και αιθάλης, χωρίς να φέρουν εγκαύματα. Το DEBATER είχε αποκαλύψει τα δραματικά στοιχεία για τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών στο υπόγειο, καθώς και τη συγκλονιστική μαρτυρία του τραυματία συναδέλφου τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών.