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ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν θα απαντούσε αν τον καλούσε ο Ζελένσκι» – Πρόταση για τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει αρνηθεί ποτέ τις συνομιλίες, ενώ τάχθηκε υπέρ ενός πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή Μόσχας, Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν θα απαντούσε αν τον καλούσε ο Ζελένσκι» – Πρόταση για τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ
SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα απαντούσε σε ενδεχόμενη τηλεφωνική κλήση από τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή (1/11) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει αρνηθεί ποτέ το ενδεχόμενο συνομιλιών, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών.

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Παράλληλα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε στη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν πιθανές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκρίνοντας τη συμμετοχή Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στον πρώτο γύρο.

«Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες»

Ερωτηθείς εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε τηλεφώνημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες».

Η τοποθέτηση του Ρώσου αξιωματούχου αποτελεί ένδειξη της δημόσιας στάσης που επιδιώκει να προβάλει η Μόσχα απέναντι στο ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών με το Κίεβο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δήλωση δεν συνιστά ανακοίνωση προγραμματισμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμφωνίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ουκρανία: Τριμερές σχήμα με Ρωσία, ΗΠΑ και Κίεβο προκρίνει η Μόσχα

Ο Γιούρι Ουσακόφ αναφέρθηκε και στη σύνθεση των ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αρχικός γύρος θα ήταν προτιμότερο να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Η πρόταση αυτή αποτυπώνει την προτίμηση της Μόσχας να διατηρήσει την Ουάσινγκτον ως βασικό συνομιλητή στις επαφές για τον τερματισμό του πολέμου.

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Τι είπε το Κρεμλίνο για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε επίσης εάν η Ρωσία θεωρεί ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

Απαντώντας, επικαλέστηκε τις υφιστάμενες επαφές της Μόσχας με την αμερικανική πλευρά.

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«Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα», δήλωσε.

Ο Ουσακόφ δεν απέκλεισε ρητά την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο δεν πρότεινε τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στον πρώτο γύρο.

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Προς το παρόν, από τις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν προκύπτει συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, τόπος συνάντησης ή αποδοχή της προτεινόμενης διαδικασίας από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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