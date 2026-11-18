Με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, παροδικές νεφώσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 27 βαθμούς στην Κρήτη.

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Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Το σκηνικό αποτελεί συνέχεια του καιρού της Τετάρτης με τις τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν ήδη αποτυπωθεί στις προβλέψεις για αφρικανική σκόνη, ισχυρούς ανέμους και «27άρια».

Πού αναμένονται βροχές

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και θα επικεντρωθούν κυρίως:

στη Δυτική Ελλάδα,

στα Επτάνησα,

στην Ήπειρο,

πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογες βροχές.

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Αναλυτικά:

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Δυτική Μακεδονία: Από 6 έως 19 βαθμούς

Από 6 έως 19 βαθμούς Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 4 έως 23-24 βαθμούς

Από 4 έως 23-24 βαθμούς Ήπειρος: Από 6 έως 21 βαθμούς

Από 6 έως 21 βαθμούς Θεσσαλία: Από 5 έως 24 βαθμούς

Από 5 έως 24 βαθμούς Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 9 έως 24 βαθμούς

Από 9 έως 24 βαθμούς Κρήτη: Από 12 έως 25-27 βαθμούς

Από 12 έως 25-27 βαθμούς Επτάνησα: Από 12 έως 21 βαθμούς

Από 12 έως 21 βαθμούς Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: Από 10 έως 20 βαθμούς

Από 10 έως 20 βαθμούς Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 16 έως 22 βαθμούς

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ωστόσο οι ταξιδιώτες καλό είναι να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγια.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, χωρίς βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης παροδικές νεφώσεις. Κατά τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

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