Κατάρ: Απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών

Κατάρ: Απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ
DEBATER NEWSROOM

Απογειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 14/1 από την αεροπορική βάση του Κατάρ αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το FlightRadar έξι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση.

Τα αεροσκάφη είναι KC-135 Stratotankers, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας εν πτήσει, πιθανώς υποδεικνύοντας απόσυρση διαθέσιμων πόρων από την αεροπορική βάση.

