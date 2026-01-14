Κατάρ: Απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Απογειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 14/1 από την αεροπορική βάση του Κατάρ αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το FlightRadar έξι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση.

Topping our most tracked flights list right now: six US Air Force KC-135s departing Al-Udeid Air Base in Qatar. https://t.co/ihPOMLNRtN



⚠️ All tracked via MLAT, so coverage will be variable. pic.twitter.com/4dr3uSS3rO— Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Τα αεροσκάφη είναι KC-135 Stratotankers, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας εν πτήσει, πιθανώς υποδεικνύοντας απόσυρση διαθέσιμων πόρων από την αεροπορική βάση.