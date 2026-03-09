Ισραήλ: Βίντεο από την στιγμή που το Ιράν ρίχνει πύραυλους διασποράς στο Τελ Αβίβ
Τα πυρομαχικά διασποράς αυξάνουν τον κίνδυνο για "τυφλά" χτυπήματα σε υποδομές με πολίτες
Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ και δείχνει το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους διασποράς στον εναέριο χώρο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.
«Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF σε ανακοίνωση του.
Σε βίντεο φαίνονται πολλαπλά μικρότερα βλήματα να διαχωρίζονται στον αέρα και να κατευθύνονται προς το έδαφος, μετά την εκτόξευση του βλήματος.
Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν όπλα που απελευθερώνουν πολλά μικρότερα εκρηκτικά φορτία σε μεγάλη περιοχή με αποτέλεσμα πολλές φορές να πλήττουν και μη στρατιωτικούς στόχους.
