Ισραήλ: Βίντεο από την στιγμή που το Ιράν ρίχνει πύραυλους διασποράς στο Τελ Αβίβ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ και δείχνει το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους διασποράς στον εναέριο χώρο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

«Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF σε ανακοίνωση του.

Σε βίντεο φαίνονται πολλαπλά μικρότερα βλήματα να διαχωρίζονται στον αέρα και να κατευθύνονται προς το έδαφος, μετά την εκτόξευση του βλήματος. Cluster munitions from an Iranian medium-range ballistic missile seen raining down earlier this evening over Tel Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/fyha0d7Pin— OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν όπλα που απελευθερώνουν πολλά μικρότερα εκρηκτικά φορτία σε μεγάλη περιοχή με αποτέλεσμα πολλές φορές να πλήττουν και μη στρατιωτικούς στόχους.