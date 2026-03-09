“Βροχή” χτυπημάτων του Ισραήλ στη Βηρυτό, σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος

Συνεχίζει να «φλέγεται» για δέκατη ημέρα η Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει κλιμακωθεί, μπαίνοντας στην πιο επικίνδυνη φάση του, και έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή.

Τραυματίας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση

Ως τραυματία πολέμου παρουσίασε η ιρανική κρατική τηλεόραση τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς μετέδιδε την εκλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Οι παρουσιαστές που μετέδιδαν το ρεπορτάζ, τον περιέγραφαν ως «τζανμπάζ», δηλαδή τραυματία από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης της χώρας στις τρέχουσες συγκρούσεις. Βέβαια, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του Χαμενεΐ, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη, στην αρχή του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου και ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εν μία νυκτί.

Νέος συναγερμός στο Τελ Αβίβ – Σειρήνες και εκρήξεις

Λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας ήχησαν εκ νέου σειρήνες στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, καθώς η αεράμυνα πιθανόν εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων. Παράλληλα, ακούγονταν εκρήξεις.

Νέο σφυροκόπημα στη Βηρυτό και το Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας υποδομές της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από προχθές Σάββατο.

Δείτε αναχαίτιση πυραύλου σε ζωντανή μετάδοση:

افاتدت المعلومات أنّ الغارة الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل كان هدفها مبنى القرض الحسن في الصفير.#بيروت_تايم pic.twitter.com/dcIVms7kFM— Beirut Time (@beiruttime_leb) March 9, 2026





LIVE εικόνα από τη Βηρυτό:

Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι άκουσε μια ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, περιοχή που αποτελεί προπύργιο της οργάνωσης.

Επίσης, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως άρχισε νέα επιχείρηση στην περιοχή Ντάχια της Βηρυτού με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ.

חיל-האוויר החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 9, 2026

Νωρίτερα, οι IDF ζήτησαν από τους κατοίκους στα νότια προάστια της Βηρυτού να φύγουν γιατί «θα ενεργήσουν με δύναμη κατά της τρομοκρατικής υποδομής που ανήκει στην οργάνωση Al-Qard Al-Hassan.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان

🔸في الساعات القريبة سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرًا مركزيًا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية.

🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود… pic.twitter.com/GtjqdoWwud— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2026

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές αφού ανακοινώθηκε χθες βράδυ ότι αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «άρχισαν επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ανέφεραν μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπαχρέιν: Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση έπειτα από πλήγμα του Ιράν

Ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη αλ Μάαμεερ στο Μπαχρέιν, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Babco επικαλέστηκε «ανωτέρα βία» μετά «την πρόσφατη επίθεση εναντίον του συγκροτήματός της διύλισης». Iran launches drone attack on a BAPCO refinery in Bahrain, according to reports. Multiple videos show a fire. pic.twitter.com/hnmmGm3iCI— Open Source Intel (@Osint613) March 9, 2026

«Πυρκαγιά ξέσπασε μετά την ιρανική επίθεση με στόχο την εγκατάσταση στην αλ Μάαμεερ, έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στο Χ, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές «έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς».

Από την πλευρά της η Babco έκανε λόγο για «κατάσταση ανωτέρας βίας» — η οποία την προστατεύει από κυρώσεις και πιθανές παραβιάσεις των συμβολαίων της – μετά «την πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο της», σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν επίθεση με πυραύλους με στόχο το βόρειο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο Ισραήλ τα επόμενα λεπτά.

Το Ιράν εκτόξευσε τους πρώτους πυραύλους μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν την Κυριακή την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, του αγιατολά Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Οι ιρανικοί αμυντικοί πύραυλοι ανταποκρίνονται στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται πύραυλος πάνω στον οποίο αναγράφεται «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά», σιιτική θρησκευτική αναφορά.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι δίνει μάχες με καταδρομείς του Ισραήλ που μεταφέρθηκαν στον Λίβανο με ελικόπτερα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέρριψε ελικόπτερο του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχθηκε ιρανική επίθεση σήμερα Δευτέρα, με δύο άτομα να τραυματίζονται από θραύσματα βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας. سیستمە بەرگرییەکەی نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر بە رەتڵ دەیتەقێنێت و هێرشەکە تێکدەشکێنێت pic.twitter.com/ZhO2IeCIvb— Rudaw (@Rudawkurdish) March 9, 2026 Earlier, a U.S. C-RAM system shot down two drones launched by the Islamic Resistance in Iraq over Erbil, in the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/8ZVAwI2JyS— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 9, 2026

Ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα

Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Iran launched ballistic missile attacks targeting Doha, Qatar, on Tuesday night.pic.twitter.com/mhfdICvTAi— WorldBriefDaily (@WorldBriefDaily) March 9, 2026

Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Κουβέιτ ξανά στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Μπαχρέιν: 32 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν στην επιδρομή drones του Ιράν

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες –ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση– στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.

Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή» – Κατέρριψαν 4 drones

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Μπακού ξανάνοιξε τα συνορά του με το Ιράν για τη μεταφορά φορτίων μετά το περιστατικό με τα drones

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι ξανάνοιξε τις μεθοριακές διαβάσεις του με το Ιράν για όλες τις μεταφορές φορτίων, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Τα μεθοριακά σημεία διέλευσης, από τις συντομότερες χερσαίες διαδρομές που συνδέουν το Ιράν με τη συμμαχική του Ρωσία, έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα μετά την, όπως τη χαρακτήρισε το Μπακού, ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στον θύλακά του Ναχιτσεβάν.



Αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τηλεφώνησε στον Αζέρο ομόλογό του Ιλχάμ Αλίγεφ και του δήλωσε ότι το Ιράν δεν ενεπλάκη στο περιστατικό στο Ναχιτσεβάν και ότι η Τεχεράνη διεξάγει έρευνα, σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν.