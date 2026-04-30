Αποφασισμένος για πολύμηνο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ο Τραμπ – Στο “τραπέζι” σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης

Σε οριακό σημείο παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σκληραίνει τη στάση του, απορρίπτοντας την πρόταση της Τεχεράνης, με σκοπό να την κάνει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει σε ναυτικό αποκλεισμό έως ότου το Ιράν συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα και φέρεται να έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για αυτό.

Σε νέες του δηλώσεις ο Τραμπ σημείωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον τηλεφωνικά και όχι μέσω του Πακιστάν, έχουν «προχωρήσει πολύ», αλλά το ερώτημα είναι αν «θα προχωρήσουν αρκετά», καθώς, όπως είπε «δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία αν δεν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα».

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν αναμένει μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν μέχρι την Παρασκευή, ανέφεραν πηγές, ενώ ο Τραμπ απάντησε στο αδιέξοδο προειδοποιώντας το Ιράν «να γίνει σύντομα έξυπνο», δημοσιεύοντας φωτογραφία του με όπλο.

Τραμπ: Το Ιράν πρέπει απλώς να πει «παραδινόμαστε» – Ετοιμάζει παρατεταμένο αποκλεισμό

Σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν έχει διανύσει «μεγάλη απόσταση» στις διαπραγματεύσεις.

«Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν αρκετά ή όχι», πρόσθεσε. «Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ συνέχισε χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «ευφυή» και «απόλυτα αποτελεσματικό».

Το Ιράν «πρέπει να παραδοθεί, αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει. Απλά να πει: «Παραδινόμαστε»», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον φαίνεται να προετοιμάζεται για παρατεταμένη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ και στενοί συνεργάτες του είχαν συνάντηση με κορυφαίους παράγοντες της ενεργειακής αγοράς στον Λευκό Οίκο, εξετάζοντας σενάρια για τη συνέχιση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών για μήνες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στους Αμερικανούς καταναλωτές, σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση ενταθεί.

Επιπλέον, οι αμερικανοί διοικητές αναμένεται να παρουσιάσουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ νέες στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios η ενημέρωση, που θα πραγματοποιηθεί από τον επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, περιλαμβάνει σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση με στόχο είτε να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε να επιτευχθεί ένα καθοριστικό πλήγμα πριν τον τερματισμό του πολέμου.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται ένα σχέδιο για «σύντομα και ισχυρά» πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων υποδομών.

Γκαλιμπάφ: Καμία πετρελαιοπηγή δεν «εξερράγη» υπό τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δηλώνει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο να δημιουργήσει διχασμό και να «μας οδηγήσει σε κατάρρευση από μέσα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «χωρίζει τη χώρα σε δύο ομάδες: Τους σκληροπυρηνικούς και τους μετριοπαθείς, και στη συνέχεια μιλά αμέσως για ναυτικό αποκλεισμό προκειμένου να αναγκάσει το Ιράν να υποταχθεί μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής διχόνοιας», ανέφερε η κρατική τηλεόραση σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

«Ο εχθρός έχει εισέλθει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και την εσωτερική διαίρεση μέσω ναυτικού αποκλεισμού και διαφημιστικής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης για να μας αποδυναμώσει ή ακόμη και να μας καταρρεύσει από μέσα», είπε. Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε σε «διατήρηση της ενότητας» ως τη μόνη λύση.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι οι αποθήκες πετρελαίου του Ιράν δεν έχουν φτάσει σε κορεσμό, ενώ τα περιοριστικά μέτρα έχουν οδηγήσει κυρίως σε αύξηση των διεθνών τιμών.

«Τρεις ημέρες μετά, καμία πετρελαιοπηγή δεν εξερράγη. Θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε στις 30 ημέρες και να το μεταδώσουμε ζωντανά» ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις της αμερικανικής πλευράς. Iran’s Ghalibaf:



3 days in, no well exploded. We could extend to 30 and livestream the well here.



That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+.



Next stop: 140. The issue isn't the… pic.twitter.com/24I6XwVA0r— Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, βασίζονται, όπως είπε, σε «λανθασμένες εκτιμήσεις».

«Προωθούν τη θεωρία του αποκλεισμού και έστειλαν τις τιμές του πετρελαίου στα 120 δολάρια. Επόμενος σταθμός τα 140. Το ζήτημα δεν είναι η θεωρία, αλλά η νοοτροπία» πρόσθεσε.

Συνομιλία Τραμπ – Πούτιν ένα αναμονή της νέας πρότασης του Ιράν

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιάμισης ώρας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πούτιν πρότεινε να συνδράμει στη διαχείριση των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, μια εξέλιξη που ενδέχεται να ανοίξει νέο δίαυλο διαπραγμάτευσης, αν και παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη.

CENTCOM: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν το 42ο εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν

Ο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατόρθωσαν να ανακατευθύνουν με επιτυχία το 42ο εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό [των ΗΠΑ]» στα λιμάνια του Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 41 δεξαμενόπλοια με 69 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να πουλήσει», ανέφερε ο Κούπερ σε ανάρτησή του. Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander on the success of the U.S. blockade against Iran: pic.twitter.com/78OL04k5cZ— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2026

«Αυτό εκτιμάται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα οποία η ηγεσία του Ιράν δεν μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό, τον οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν αφού οι ιρανικές δυνάμεις απέκλεισαν το Στενό του Ορμούζ, ως «εξαιρετικά αποτελεσματικό».

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Χειρουργικά πλήγματα» στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο θέατρο αυτού του πολέμου, στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πολεμά το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, δυο άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού, σκοτώθηκαν χθες σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότο, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου στη Βηρυτό. Την προηγουμένη, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις διασώστες στο καθήκον.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε το Ισραήλ να «εφαρμόσει πλήρως» την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε–από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ–τη 17η Απριλίου, προτού γίνει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση των κυβερνήσεων των δυο χωρών, για την οποία σημείωσε ότι αναμένει από την Ουάσιγκτον να ορίσει ημερομηνία.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios χθες Τετάρτη πως παρότρυνε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο και να αποφύγει την πλήρη επανέναρξη του πολέμου εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως του «αρέσει» ο Λίβανος και η ηγεσία του και θεωρεί πως η χώρα μπορεί να «επιστρέψει».

«Το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο. Ο αντιπρόσωπός του (σ.σ. η Χεζμπολά) κατέστρεψε τον Λίβανο. Όταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολά», υποστήριξε ακόμη.

Άλμα στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εκτινάχθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν παρατεταμένη κρίση και περιορισμένες πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης ή επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.