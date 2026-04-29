Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει απλώς να πει ότι τα παρατάμε»

Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε με δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε το Ιράν έχει διανύσει «πολύ δρόμο» στις διαπραγματεύσεις. «Το ερώτημα είναι αν θα φτάσουν αρκετά μακριά», πρόσθεσε. «Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ συνέχισε χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ «ιδιοφυΐα» και «αλάνθαστο».

Το Ιράν «πρέπει να κλάψει θείε, αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει. Απλώς να πει, “Τα παρατάμε”», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Τραμπ: To Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο Τραμπ είπε παράλληλα ότι «οι ΗΠΑ κατέστρεψαν» το ναυτικό, την αεροπορία, το αντιαεροπορικό σύστημα και το ραντάρ του Ιράν. «Τους έχουν απομείνει πολύ λίγοι. Έχουν κάποιους πυραύλους, ένα μικρό ποσοστό», είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Πρόσθεσε ότι περίπου το 80% των εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. «Το γνωρίζουν και σχεδόν όλοι οι άλλοι το γνωρίζουν», είπε.