Ισραήλ: Προληπτικό χτύπημα στο Ιράν – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα το πρωί του Σαββάτου (28/02) στη Μέση Ανατολή, καθώς η κρίση κλιμακώθηκε επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξαπολύει απειλές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ το Ισραήλ εξαπόλυσε προληπτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, ήχησαν σειρήνες σε ιρανικές περιοχές, ενώ ακολούθησαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν προληπτικό χτύπημα, το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از 'شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند'#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA February 28, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη χώρα ο υπουργός του Ισραήλ, ώστε να βρεθούν οι πολίτες σε εγρήγορση για πιθανά αντίποινα από το Ιράν.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Σε όλο το Ισραήλ ακούγονται σειρήνες.

Μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό φαίνονται σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media. Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί άμαχοι.