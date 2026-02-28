Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ισραήλ: Προληπτικό χτύπημα στο Ιράν – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν έχουν κατεδαφιστεί κτίρια

Ισραήλ: Προληπτικό χτύπημα στο Ιράν – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 09:05

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα το πρωί του Σαββάτου (28/02) στη Μέση Ανατολή, καθώς η κρίση κλιμακώθηκε επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξαπολύει απειλές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ το Ισραήλ εξαπόλυσε προληπτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, ήχησαν σειρήνες σε ιρανικές περιοχές, ενώ ακολούθησαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν προληπτικό χτύπημα, το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη χώρα ο υπουργός του Ισραήλ, ώστε να βρεθούν οι πολίτες σε εγρήγορση για πιθανά αντίποινα από το Ιράν.

Σε όλο το Ισραήλ ακούγονται σειρήνες.

Μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό φαίνονται σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media. Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί άμαχοι.

