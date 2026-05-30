Λάρισα: Καρέ – καρέ η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις σοκαριστικές στιγμές της σφοδρής σύγκρουσης φορτηγού οχήματος, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05) στη Λάρισα.

Το ατύχημα προκλήθηκε όταν το βαρύ όχημα, κινούμενο με ανασηκωμένη και προφανώς μη ασφαλισμένη την ανατρεπόμενη καρότσα του, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε μεταλλική γέφυρα οδικής σήμανσης.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποξήλωση της μεταλλικής κατασκευής από το οδόστρωμα.

Μετά το πρώτο χτύπημα, ο οδηγός έχασε εντελώς τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη μάντρα εμπορίας αυτοκινήτων, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος και διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται.