Κρήτη: Προφυλακίστηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού

Προφυλακιστέοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης κρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 25χρονη και ο 27χρονος που κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς οι ισχυρισμοί που πρόβαλαν κατά τις απολογίες τους για τα βαρύτατα τραύματα του παιδιού κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση. Το παιδί αποσωληνώθηκε, ωστόσο συνεχίζει να νοσηλεύεται κάτω από στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα, με γνώμονα την προστασία τους, τα αδέλφια της μικρής έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.