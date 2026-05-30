Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει»

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις αμερικανικές απαιτήσεις να θέτουν αυστηρούς όρους για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

Μετά το πέρας μιας δίωρης, κρίσιμης συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από τη σύσκεψη χωρίς να καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα, παρά την αρχική του πρόθεση να λάβει μια οριστική απόφαση.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της εκεχειρίας βρίσκονται κομβικά ζητήματα, όπως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η οριστική παραίτηση του Ιράν από το πυρηνικό του πρόγραμμα και η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε αμερικανικό έδαφος.

Πολεμική ετοιμότητα από το Πεντάγωνο

Την ίδια στιγμή, η ρητορική των ΗΠΑ σκληραίνει σε στρατιωτικό επίπεδο. Από το βήμα του διεθνούς φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, διαμήνυσε πως η χώρα του διαθέτει την απαραίτητη ισχύ για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βλέμμα στραμμένο και στο Πεκίνο

Πέρα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ασίας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τη ραγδαία εξοπλιστική αναβάθμιση της Κίνας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ σημείωσε ότι «υπάρχει «εύλογη ανησυχία»» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσθέτοντας: «Υπάρχει εύλογη ανησυχία για την ιστορικής κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει η αποτροπή μιας κινεζικής κυριαρχίας, επιδιώκοντας «μια ευνοϊκή αλλά βιώσιμη ισορροπία δυνάμεων στην οποία κανένα κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία του και να απειλήσει την ασφάλεια ή την ευημερία της χώρας μας και των συμμάχων μας».