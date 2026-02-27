Κορυφώνεται η ανησυχία στη Μέση Ανατολή: Οι κινήσεις των ΗΠΑ και το νέο μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν

«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να έχουν συγκεντρώσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τα πυρηνικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περισσότερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένονται σήμερα Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία στο Ιράν, αλλά μερικές φορές πρέπει.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα».

Οι χάρτες με τους πιθανούς στόχους των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD) έδωσε στη δημοσιότητα τρεις χάρτες, με τους οποίους δείχνει τους πιθανούς στόχους των ΗΠΑ στο Ιράν.

Αναλυτικά:

ΗΠΑ: Η ανακοίνωση για το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας του

Τη δυνατότητα αποχώρησης από το Ισραήλ ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ για το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας τους καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία της πρεσβείας μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι αν θα παραμείνουν ή αν θα αποχωρήσουν προσωρινά από τη χώρα. Οι αμερικανικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες απειλές που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου.

Το Ιράν έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, εάν δεχθεί επίθεση, και μια κλιμάκωση μπορεί να συμπαρασύρει και το Ισραήλ.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, σύμφωνα με τους New York Times.

Το email εστάλη σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», γράφει ο Αμερικανός πρεσβευτής, «αλλά για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Υπουργείο Εξωτερικών: «Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν» – Η ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες πολίτες

Το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδέψουν στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν εκτός και είναι απολύτως απαραίτητη ανάγκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Η Βρετανία αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό από το Ιράν – Έκκληση για αποφυγή κάθε ταξιδιού στη χώρα

Το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση του προσωπικού του από το Ιράν, επικαλούμενο την τρέχουσα κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η βρετανική πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ οι Βρετανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα.

Παράλληλα, οι αρχές συμβουλεύουν τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται ήδη στο Ιράν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, να επανεξετάσουν προσεκτικά την παρουσία τους εκεί και να σταθμίσουν τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή τους.

«Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης και οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταξιδιωτικές αναταραχές και άλλες απρόβλεπτες συνέπειες», προειδοποιεί το υπουργείο εξωτερικών.

Κίνα και Καναδάς ζητούν από τους πολίτες τους να φύγουν από το Ισραήλ

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, αρκετές χώρες έχουν ζητήσει από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν ή να μην ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο Καναδάς εξέδωσε προειδοποίηση καλώντας όλους τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι οι επιλογές εμπορικών πτήσεων ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Η Κίνα συμβούλεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και προέτρεψε όσους βρίσκονται στη χώρα να εκκενώσουν το συντομότερο δυνατό, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε τα μέλη της οικογένειας των Αυστραλών διπλωματών στο Ισραήλ και τον Λίβανο να εγκαταλείψουν τις δύο χώρες, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Προσέφερε επίσης εθελοντικές αναχωρήσεις στα μέλη της οικογένειας των Αυστραλών διπλωματών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Άλλες χώρες που προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν ή να εγκαταλείπουν την περιοχή τους τελευταίους μήνες είναι η Φινλανδία, η Σερβία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία, η Κύπρος, η Σιγκαπούρη, η Γερμανία και η Βραζιλία.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα (27/2) η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν.