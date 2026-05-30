Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου και την άρπαξε από τον λαιμό – Σκληρές εικόνες

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν στην πόλη Ματοζίνιος, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ένας ποδηλάτης επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε 37χρονη οδηγό, έπειτα από τροχαία παρεξήγηση.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα και προκαλεί αποτροπιασμό.

Η ένταση ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητο της γυναίκας ακινητοποιήθηκε, κλείνοντας προσωρινά το πέρασμα. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο ποδηλάτης πλησίασε οργισμένος και χτύπησε τρεις φορές το αμάξωμα.

Όταν η 37χρονη επιχείρησε να βγει από το όχημα για να ζητήσει εξηγήσεις, η κατάσταση ξέφυγε ακαριαία από κάθε έλεγχο.

Το χρονικό της άγριας κακοποίησης

Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα πριν εκείνη προλάβει καν να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο, καταφέροντάς της απανωτές γροθιές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι, συνεχίζοντας να τη χτυπά με μανία.

Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας να αμυνθεί, ο επιτιθέμενος την έριξε με τη βία στο οδόστρωμα. Ενώ το θύμα βρισκόταν ανήμπορο στο έδαφος προσπαθώντας να προστατεύσει το κεφάλι του, ο δράστης την τράβηξε από τα μαλλιά, συνεχίζοντας τον ξυλοδαρμό.

Οι κραυγές των περαστικών που έγιναν μάρτυρες της επίθεσης ήταν σοκαριστικές. Αρκετοί πολίτες, ανάμεσά τους και μια ηλικιωμένη γυναίκα, έτρεξαν αμέσως στο σημείο και επενέβησαν δυναμικά για να απομακρύνουν τον δράστη και να σώσουν την οδηγό.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ο ποδηλάτης εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή και τράπηκε σε φυγή προτού φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό.

Η 37χρονη, που έφερε ελαφρά τραύματα αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Το θύμα έχει ήδη υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP), η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη, αξιοποιώντας και το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσοχή σκληρές εικόνες