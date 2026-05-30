Βρετανία: Στη φυλακή ο 47χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Πώς παρακολουθούσε δημοσιογράφο στο Λονδίνο

Το κατώφλι των βρετανικών φυλακών πέρασε ο 47χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της παροχής συνδρομής πληροφοριών σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία, σύμφωνα με τις βρετανικές διωκτικές αρχές, συνδέεται άμεσα με το καθεστώς του Ιράν.

Το προφίλ του κατηγορουμένου

Ο Αϊδινίδης, ο οποίος γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας, είχε ζήσει στο παρελθόν στην Ξάνθη μαζί με την οικογένειά του (τη μητέρα και τον αδελφό του), χωρίς ωστόσο να έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία, όπου εργαζόταν ως οικοδόμος και διέμενε στην περιοχή Τούτσινγκ (Tutzing), κοντά στο Μόναχο.

Ο 47χρονος παρουσιάστηκε ήδη ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου του απαγγέλθηκαν επίσημες κατηγορίες βάσει της αυστηρής νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο στόχαστρο ο αντικαθεστωτικός σταθμός «Iran International»

Οι βρετανικές αρχές ασφαλείας συνδέουν τον κατηγορούμενο με την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται στο Iran International.

Πρόκειται για έναν περσόφωνο τηλεοπτικό σταθμό με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος ασκεί έντονη και συστηματική κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της εισαγγελίας, ο 47χρονος ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με αποκλειστικό σκοπό τη συλλογή πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, κατοπτεύτευσε και φωτογράφισε:

Την οικία και το προσωπικό όχημα του δημοσιογράφου.

Διάφορα άλλα σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονταν με την καθημερινότητα του στόχου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν μια κρυφή συσκευή παρακολούθησης, την οποία ο κατηγορούμενος είχε αποκρύψει μέσα σε μια κάλτσα και είχε τοποθετήσει σε δέντρο.

Η συσκευή είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο προς άγνωστους αποδέκτες στο εξωτερικό.

Η σύλληψη και οι επόμενες κινήσεις

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Αϊδινίδη πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ευρύτερη απειλή προς το κοινό.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι οι αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον δημοσιογραφικό οργανισμό και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παροχή της απαραίτητης ψυχολογικής υποστήριξης και τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, ενώ η έρευνα της βρετανικής αντικατασκοπείας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.