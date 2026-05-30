Μόναχο: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο μετά την εμφάνιση drone

Λήξη συναγερμού σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο υποχρεώθηκε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σήμερα Σάββατο (30.05), έπειτα από πληροφορίες για εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο του.

Η ομαλότητα στις πτήσεις αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από περίπου μία ώρα αναγκαστικού «λουκέτου», βάζοντας τέλος στην ξαφνική ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών.

Η απόφαση για το άμεσο κλείσιμο του αεροδρομίου ελήφθη λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο διαφορετικοί πιλότοι αεροσκαφών ενημέρωσαν τον πύργο ελέγχου ότι αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός drone να κινείται σε απαγορευμένη ζώνη κοντά στις εγκαταστάσεις.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του χειριστή.

Παρά τις έρευνες, η αστυνομία δεν προχώρησε σε κάποια σύλληψη ή προσαγωγή υπόπτου, ωστόσο δόθηκε το «πράσινο φως» για την ασφαλή επανέναρξη των απογειώσεων και προσγειώσεων.