Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 33χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Στα χέρια των αρχών έπεσε το πρωί της Παρασκευής (29.05) ένας 33χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το σοβαρό αδίκημα της κατοχής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο στον χώρο των αφίξεων, αναμένοντας την προσγείωση της πτήσης του 33χρονου, ο οποίος ταξίδευε προς την Αθήνα από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μόλις ο επιβάτης αποβιβάστηκε και πέρασε από τον καθορισμένο έλεγχο διαβατηρίων, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία του ταυτοποιούνταν με το ενεργό δικαστικό ένταλμα. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και του φόρεσαν χειροπέδες εντός του αεροδρομίου.

Η υπόθεση άνοιξε τον Οκτώβριο του 2023 μετά από στοχευμένη έρευνα των αρχών στην οικία του 33χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κατηγορούμενος είχε καταληφθεί να κατέχει ψηφιακό υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα πρόσωπα κάτω των 15 ετών.

Μετά τη σύλληψή του, ο φυγόδικος οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος.