Έμπολα: Τεράστια ανησυχία για την εξάπλωση του ιού – Στο Κονγκό ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ

Στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της πληττόμενης επαρχίας Ιτούρι στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), έφθασε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, καθώς η έξαρση του ιού Έμπολα συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μία από τις πιο οικονομικά ασθενείς χώρες παγκοσμίως, κήρυξε νέα επιδημία στις 15 Μαΐου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο έναν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων κατοίκων και αναγκάζοντας τον ΠΟΥ να σημάνει παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα από την Πέμπτη, ξεκίνησε διήμερη περιοδεία στην Ιτούρι, την επαρχία που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία συγκεντρώνει τα περισσότερα κρούσματα.

«Βρίσκομαι προσωπικά στην Μπούνια, στο πλευρό των συναδέλφων μου, για να συναντήσω την ηγεσία σας, να ακούσω τις ανησυχίες σας και να προσφέρω κάθε δυνατή βοήθεια», ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού σε ανοιχτή επιστολή του προς τους κατοίκους της περιοχής μέσω της πλατφόρμας Χ.

Υγειονομικό «τυφλό σημείο» λόγω ανασφάλειας

Η αντιμετώπιση της κρίσης προσκρούει σε σοβαρά γεωπολιτικά και λειτουργικά εμπόδια.

Η κρατική υποδομή είναι ουσιαστικά απούσα από τις αγροτικές περιοχές, ενώ η ανεξέλεγκτη δράση ένοπλων οργανώσεων και οι συνεχείς βιαιοπραγίες κατά αμάχων καθιστούν την πρόσβαση των υγειονομικών κλιμακίων εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επίσημοι απολογισμοί υποτιμούν δραματικά το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας. Λόγω της αδυναμίας των τοπικών δομών να διενεργήσουν τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους, η ακριβής διασπορά του ιού παραμένει άγνωστη.

Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ο κ. Γκεμπρεγέσους εμφανίστηκε αποφασιστικός, δηλώνοντας: «Παρά την πολυπλοκότητα της κατάστασης, πιστεύω ότι μπορούμε να περιορίσουμε και να σταματήσουμε αυτή την έξαρση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ιστορικό της νόσου στην Αφρική

Ο ιός έχει κοστίσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους στην αφρικανική ήπειρο τον τελευταίο μισό αιώνα.

Η πιο θανατηφόρος επιδημία που έχει καταγραφεί στη χώρα σημειώθηκε την περίοδο 2018-2020, αφήνοντας πίσω της 2.300 νεκρούς σε σύνολο 3.500 επιβεβαιωμένων περιστατικών.