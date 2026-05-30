Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό
Στο ρεύμα προς Μουδανιά
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πέντε επιβατικών οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
Η καραμπόλα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.
Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.
Στο σημείο προκλήθηκε άμεσα κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, καθώς η κίνηση διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.
Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας.
πηγή στην Google
