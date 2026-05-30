ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό

Στο ρεύμα προς Μουδανιά

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πέντε επιβατικών οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Η καραμπόλα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.

Στο σημείο προκλήθηκε άμεσα κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος, καθώς η κίνηση διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ