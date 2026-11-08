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Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ ανοίγει την πόρτα στο Λικούντ του Νετανιάχου για κυβέρνηση συνεργασίας

Ο επικεφαλής του κύριου μπλοκ της αντιπολίτευσης δηλώνει ανοιχτός στη στήριξη μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του από το Λικούντ και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό. Αναμένεται εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ ανοίγει την πόρτα στο Λικούντ του Νετανιάχου για κυβέρνηση συνεργασίας
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ακόμη και με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμότριτς άφησε ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κύριου μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι δεν αποκλείει τη συμμετοχή ή τη στήριξη των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων σε μια κυβέρνηση συνασπισμού υπό τη δική του ηγεσία, εφόσον αποδεχθούν τις αρχές που έχει θέσει.

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Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται να του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Άιζενκοτ: «Δεν βλέπω λόγο να μην υποστηρίξουν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου»

Ο Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίστηκε διατεθειμένος να επιδιώξει έναν ευρύτερο κυβερνητικό συνασπισμό, απευθύνοντας μήνυμα τόσο προς το Λικούντ όσο και προς τον Θρησκευτικό Σιωνισμό.

«Αν τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνισμού πιστεύουν ειλικρινά ότι έχει έρθει η ώρα για ενότητα (…) δεν βλέπω κανένα λόγο να μην υποστηρίξουν μια κυβέρνηση με επικεφαλής εμένα και βασισμένη στις αρχές που έχω περιγράψει», δήλωσε.

Με την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα στήριζαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται στις πολιτικές αρχές που έχει ήδη παρουσιάσει.

«Μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την ισραηλινή δημοκρατία»

Ο Άιζενκοτ αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρότητα της πολιτικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα.

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«Διανύουμε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους που έχει βιώσει ποτέ η ισραηλινή δημοκρατία», τόνισε.

Η δήλωσή του αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με ευρύτερη πολιτική στήριξη.

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Το Λικούντ αποτελεί την πολιτική παράταξη του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο Θρησκευτικός Σιωνισμός είναι το κόμμα του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Αναμένεται η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται αργότερα σήμερα να αναθέσει στον Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

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Η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για τις επίσημες διαβουλεύσεις με τα κόμματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία συνεργασίας με το Λικούντ ή τον Θρησκευτικό Σιωνισμό.

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Η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις και την κοινοβουλευτική στήριξη που θα εξασφαλίσει ο Άιζενκοτ.

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