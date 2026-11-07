Πολωνία-επίθεση: Δεκαέξι άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε αλλοδαπών – Μεταξύ των νεκρών και ένας ξένος υπήκοος

Πέντε ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σήμερα στην επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία της Πολωνίας, η οποία άφησε έξι νεκρούς, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Δεκαέξι άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την ένοπλη επίθεση. «Από αυτά τα δεκαέξι άτομα, τα πέντε δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

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🚨🇵🇱 DEADLY SHOOTING in the heart of Kraków, Poland. At least TWO people have been killed and 10 others injured after gunfire erupted near the city’s famous Main Market Square. Emergency services rushed to the scene, and Polish media report that a suspect has been detained. Prime Minister Donald Tusk says he’s receiving updates directly from the Interior Ministry. The motive remains unknown. Source: Reuters / Writer: Oliver https://t.co/RciAikfh0x— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2026

Πρόσθεσε ότι ένας ξένος υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι που έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP