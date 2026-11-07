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Πολωνία-επίθεση: Δεκαέξι άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε αλλοδαπών – Μεταξύ των νεκρών και ένας ξένος υπήκοος

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι

Πολωνία-επίθεση: Δεκαέξι άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε αλλοδαπών – Μεταξύ των νεκρών και ένας ξένος υπήκοος
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Πέντε ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σήμερα στην επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία της Πολωνίας, η οποία άφησε έξι νεκρούς, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Δεκαέξι άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την ένοπλη επίθεση. «Από αυτά τα δεκαέξι άτομα, τα πέντε δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

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Πρόσθεσε ότι ένας ξένος υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι που έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

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