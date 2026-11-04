Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως «υπάρχουν σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις εκλογές

Στο Ισραήλ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνει λόγο για «σοβαρές υποψίες» περί ξένης παρέμβασης στις εκλογές, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, απευθύνει έκκληση προς τις πολιτικές δυνάμεις να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

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Παράλληλα κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους Ισλαμιστές, ενώ θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία, τόνισε.

(Με πληροφορίες από Times of Israel)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP