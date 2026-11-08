Μητσοτάκης από τις Σέρρες: «Αποκαταστήσαμε μια ιστορική αδικία» – Η επιστροφή κειμηλίων που είχαν κλαπεί το 1917

Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την επιστροφή δύο πολύτιμων εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί το 1917, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή των συγκεκριμένων κειμηλίων αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον επαναπατρισμό και άλλων θησαυρών που παραμένουν εκτός Ελλάδας.

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Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στους χώρους του ιστορικού μοναστηριού από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές, ενώ ενημερώθηκε για την ιστορία του, το έργο της αδελφότητας και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μητσοτάκης: «Δεν προσέρχομαι ως ευεργέτης, αλλά ως ταπεινός προσκυνητής»

Στην αντιφώνησή του προς την ηγουμένη Φεβρωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής των κειμηλίων, τονίζοντας ότι η συμβολή του αποτελεί εκπλήρωση του θεσμικού του καθήκοντος.

«Δεν αισθάνομαι ότι προσέρχομαι στο μοναστήρι σας ως ευεργέτης, αλλά ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού μου ρόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην ιστορική διάσταση της επιστροφής των εκκλησιαστικών θησαυρών.

«Πράγματι, απεκατεστάθη μια ιστορική “ανορθογραφία”, μια ιστορική αδικία, με την επιστροφή και στο μοναστήρι σας κειμηλίων τα οποία εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για την εξέλιξη, επισημαίνοντας τη σημασία της Μονής τόσο για τη Μακεδονία όσο και για την Ορθοδοξία.

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«Διαρκής προτεραιότητα η επιστροφή όλων των κειμηλίων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επιστροφή του συνόλου των εκκλησιαστικών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν από ελληνικά μοναστήρια και ναούς.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μία διαρκή προτεραιότητα», τόνισε.

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Και πρόσθεσε:

«Έγινε, όμως, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει συνέχεια».

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Η δήλωση του πρωθυπουργού έρχεται σε συνέχεια της επίσημης τελετής παράδοσης των εκκλησιαστικών κειμηλίων στις Σέρρες, κατά την οποία είχε υπογραμμίσει τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας για την ανάκτηση της ιστορικής κληρονομιάς.

Τα δύο πολύτιμα κειμήλια που επέστρεψαν στη Μονή

Τα κειμήλια που επέστρεψαν στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου είναι δύο ασημένια ριπίδια εξαιρετικής τέχνης, διακοσμημένα με βυζαντινά περίκλειστα σμάλτα.

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Πρόκειται για εκκλησιαστικά αντικείμενα μεγάλης ιστορικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί το 1917.

Τα δύο ριπίδια αποτελούσαν δωρεά του αείμνηστου Μητροπολίτη Σερρών Γενναδίου, ο οποίος είχε διατελέσει και ηγούμενος της Μονής.

Για την υποδοχή τους τελέστηκε ειδική δοξολογία, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στον χώρο που είχε προετοιμαστεί για τη φύλαξη και την παρουσίασή τους.

Η επιστροφή τους πραγματοποιείται 109 χρόνια μετά την αφαίρεσή τους, αποτελώντας σημαντικό γεγονός για την ιστορική Μονή και την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

Η ξενάγηση στη Μονή και τα έργα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά

Κατά την παραμονή του στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές στους χώρους του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Επισκέφθηκε το Καθολικό της Μονής, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, καθώς και τις αίθουσες όπου φυλάσσονται ιστορικά κειμήλια και τη βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία.

Οι εργασίες αφορούσαν τμήματα του μοναστηριακού συγκροτήματος που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 2010.

Η αποκατάσταση των χώρων αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και την προστασία ενός ιστορικού θρησκευτικού μνημείου της Μακεδονίας.

Ποιοι συνόδευαν τον πρωθυπουργό

Στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου παρέστησαν:

Ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος .

. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη .

. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου .

. Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας .

. Η βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή .

. Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την υποδοχή των επιστραφέντων κειμηλίων, σε μια τελετή ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας για τη Μονή και την ιστορική μνήμη της περιοχής.