Τραμπ: «Κόβουμε» τα 4 δισ. δολάρια ετήσιας βοήθειας στο Ισραήλ – «Συμφώνησα με τον Νετανιάχου»

Τον τερματισμό της ετήσιας αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ύψους περίπου 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το τέλος του 2026 ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη καταλήξει σε σχετική συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης του Αμερικανού προέδρου στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, την ημέρα διεξαγωγής των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση είχε συμφωνηθεί πριν από αρκετούς μήνες και ότι το Ισραήλ δεν χρειάζεται πλέον την ίδια οικονομική υποστήριξη από την Ουάσινγκτον.

Τραμπ: «Το Ισραήλ είναι μια ευημερούσα χώρα, δεν χρειάζεται τη βοήθεια»

Αναφερόμενος στην οικονομική υποστήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τον τερματισμό της.

«Δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και συμφωνήσαμε πριν από μήνες ότι θα σταματήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ισραηλινή πλευρά συμφωνεί με την εξέλιξη αυτή, επισημαίνοντας ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν καθιστά πλέον αναγκαία την αμερικανική βοήθεια.

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ ευημερούσα χώρα. Δεν το χρειάζονται», δήλωσε.

Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον σύμμαχό της σε περίπτωση ανάγκης.

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«Θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν το χρειαστεί», σημείωσε.

Τι προβλέπει η συμφωνία των 38 δισ. δολαρίων

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ βασίζεται σε δεκαετή συμφωνία που υπεγράφη το 2016, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

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Η συμφωνία προβλέπει συνολική υποστήριξη 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσια χρηματοδότηση περίπου 3,8 δισ. δολαρίων.

Τα κονδύλια χρησιμοποιούνται κυρίως για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ.

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Η συμφωνία καλύπτει την περίοδο έως το 2028, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την πρόωρη διακοπή της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με το Reuters, παραμένει ασαφές ποια ακριβώς κονδύλια αφορά η ανακοίνωση του Τραμπ και με ποια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί η διακοπή της βοήθειας πριν από τη λήξη της υφιστάμενης συμφωνίας.

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Μέχρι την ώρα δημοσίευσης των σχετικών διεθνών ανταποκρίσεων, δεν είχε υπάρξει άμεση επίσημη τοποθέτηση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είχε μιλήσει για μηδενισμό της αμερικανικής βοήθειας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία του να περιοριστεί σταδιακά η εξάρτηση της χώρας του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση.

Σε συνέντευξή του στο CBS News τον περασμένο Μάιο, είχε αναφερθεί στην προοπτική να μειωθεί η αμερικανική βοήθεια στο μηδέν.

Ωστόσο, οι προηγούμενες τοποθετήσεις του αφορούσαν μια σταδιακή διαδικασία απεξάρτησης, σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η σημερινή ανακοίνωση του Τραμπ αφορά πολύ συντομότερο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης νέας συμφωνίας.

Παρά τη σχεδιαζόμενη διακοπή της οικονομικής υποστήριξης, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι το Ισραήλ θα μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Γιατί ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κατά τη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Άμπντουλ Ελ Σαγέντ, υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στην αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η οικονομική βοήθεια προς το Ισραήλ χρησιμοποιείται ως επιχείρημα πολιτικής αντιπαράθεσης εναντίον των Ρεπουμπλικανών.

«Γιατί θα πρέπει να δεχόμαστε επιθέσεις από τρελούς όπως αυτός ο Ελ Σαγέντ, όταν το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτή την υποστήριξη;», ανέφερε.

Η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συζήτηση έχει προκαλέσει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ επικρίσεις για την αμερικανική χρηματοδότηση έχουν διατυπωθεί και από τμήματα της ρεπουμπλικανικής βάσης.

Τι σημαίνει η ανακοίνωση για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει μια νέα συζήτηση για το οικονομικό σκέλος της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Η διακοπή της ετήσιας χρηματοδότησης, εφόσον εφαρμοστεί, θα αποτελέσει σημαντική αλλαγή στο καθεστώς αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Δεν σημαίνει, ωστόσο, αυτομάτως τον τερματισμό της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων θα συνεχιστούν και ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν βοήθεια εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα, τα κονδύλια που θα επηρεαστούν και τη διαδικασία εφαρμογής της εξαγγελίας.

Πηγές: Reuters, Associated Press, Fox News.