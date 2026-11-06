Ισραήλ: Σε εξέλιξη οι διεργασίες της αντιπολίτευσης για κυβέρνηση χωρίς τον Νετανιάχου

Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής του αντιπολιτευτικού μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ, ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, να του αναθέσει την εντολή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Όπως δήλωσε, οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού καταγράφουν «σημαντική πρόοδο», παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μετά τις εκλογές.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος δέχτηκε αυτή την εβδομάδα διάφορες πολιτικές δυνάμεις, αναμένεται να ανακοινώσει την Κυριακή ποιος θα έχει τη δύσκολη αποστολή του σχηματισμού μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας σε ένα πολύ κατακερματισμένο πολιτικό πεδίο.

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Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μπλοκ της αντιπολίτευσης, που αποτελείται από τέσσερα κόμματα εχθρικά προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τα οποία ανήκουν από την αριστερά μέχρι την εθνικιστική δεξιά, άρχισε τις σκληρές διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσει στην πορεία που θα ακολουθηθεί.

Διάφορες επιλογές αναφέρθηκαν δημόσια ή από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κυρίως μια συμφωνία με τα αραβικά κόμματα, μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα ή ακόμη μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το κόμμα του Νετανιάχου, χωρίς αυτόν.

“Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις, ορισμένες δημοσιοποιήθηκαν, άλλες όχι. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο και είχαμε αποφασιστικές εξελίξεις”, δήλωσε ο Άιζενκοτ, σε μακροσκελές μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

“Ελπίζω ειλικρινά να μου ανατεθεί η εντολή” από τον πρόεδρο Χέρτζογκ, πρόσθεσε, λέγοντας ότι θέλει να σχηματίσει “εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης”.

Ο Άιζενκοτ δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για την πρόοδο στην οποία αναφέρθηκε, αλλά οι δηλώσεις του διατυπώνονται λίγες ώρες αφότου ένας εκ των πυλώνων του μπλοκ του, ο εθνικιστικής Αβίγκντορ Λίμπερμαν, είπε ότι είναι ανοιχτός σε μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα, μια επιλογή που απέρριπτε έως τώρα.

Ο Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Ισραήλ το Σπίτι μας, δήλωσε έτοιμος να κάνει “συμβιβασμούς” σχετικά με την υπόσχεσή του να επιβληθεί η στρατιωτική θητεία στους φοιτητές θρησκευτικών σχολών, μέτρο που έχουν απορρίψει τα υπερορθόδοξα κόμματα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP