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Σοκ στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ – Φίλαθλοι έπεσαν στο κενό

Στιγμές αγωνίας στη «Romssa Arena» κατά τη διάρκεια του αγώνα Τρόμσο – Μπόντο Γκλιμτ. Τμήμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων υποχώρησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οπαδοί και να διακοπεί προσωρινά η αναμέτρηση.

Σοκ στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ – Φίλαθλοι έπεσαν στο κενό
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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο της Νορβηγίας, όταν τμήμα της εξέδρας που φιλοξενούσε οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τρόμσο, για την 26η αγωνιστική της Eliteserien.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη «Romssa Arena», περίπου στο 40ό λεπτό του αγώνα, όταν υποχώρησε μέρος της κατασκευής στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στις κερκίδες.

Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες για να προσφέρουν βοήθεια στους οπαδούς.

Κατέρρευσε τμήμα της εξέδρας – Φίλαθλοι έπεσαν στο κενό

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, την ώρα που οι οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ παρακολουθούσαν το ντέρμπι με την Τρόμσο.

Τμήμα της εξέδρας παρουσίασε πρόβλημα στατικότητας και υποχώρησε, με αποτέλεσμα ορισμένοι φίλαθλοι να πέσουν από την κατασκευή.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας του γηπέδου, ενώ από τα μεγάφωνα ζητήθηκε από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας να απομακρυνθούν από την εξέδρα.

Η εκκένωση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των σωστικών συνεργείων και να ελεγχθεί η κατάσταση της κατασκευής.

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Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, ενώ επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των φιλάθλων.

Διακόπηκε προσωρινά το Τρόμσο – Μπόντο Γκλιμτ

Μετά την κατάρρευση, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά.

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Οι υπεύθυνοι του γηπέδου προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση των οπαδών από το σημείο όπου είχε σημειωθεί το ατύχημα.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε τελικά, αφού ολοκληρώθηκε η αρχική επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων είναι καθησυχαστικές.

Έχουν αναφερθεί ελαφροί τραυματισμοί, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματισμένο άτομο.

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Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ενώ αναμένονται περισσότερες διευκρινίσεις για τα αίτια της κατάρρευσης.

Τραυματίστηκε και ποδοσφαιριστής της Μπόντο Γκλιμτ

Το περιστατικό με την εξέδρα δεν ήταν το μοναδικό απρόοπτο της αναμέτρησης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, περίπου στο 35ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής της Μπόντο Γκλιμτ Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα έπειτα από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο.

Ο παίκτης χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε πριν από την κατάρρευση της εξέδρας και δεν συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι δύο διαδοχικές εξελίξεις προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της εξέδρας

Η υποχώρηση της κατασκευής στην εξέδρα των φιλοξενούμενων δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στη «Romssa Arena».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ακριβής αιτία της κατάρρευσης.

Το σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οι φίλαθλοι που τραυματίστηκαν δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές κακώσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα της εξέδρας.

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