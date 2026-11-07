Γαλλία: Μειωμένη η συμμετοχή στις σημερινές διαδηλώσεις με ελάχιστα περιστατικά συγκρούσεων διαδηλωτών – αστυνομίας

Στη Γαλλία οι διαδηλώσεις «ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και για τους νέους» προσέλκυσαν σημαντικά λιγότερους συμμετέχοντες σήμερα Σάββατο, στο τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων και μετά από μεγάλη προσέλευση στη διαδήλωση της Πέμπτης.

Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 250.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στο Παρίσι, πολύ λιγότερους από τους 800.000 ή 500.000 που συμμετείχαν σύμφωνα με τους ίδιους τα προηγούμενα Σάββατα.

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Οι αρχές καταμέτρησαν 146.000 άτομα σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι, και πάλι μια σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα Σάββατα και τη μαζική διασυνδικαλιστική κινητοποίηση της Πέμπτης, η οποία συγκέντρωσε μεταξύ 575.000 και 1,6 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με διάφορες πηγές.

Οι σημερινές διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, ακόμη και αν ξέσπασαν συγκρούσεις, όπως συχνά συμβαίνει , στο τέλος των πορειών, όπου ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Η νέα κινητοποίηση σήμερα έχει στόχο να διατηρήσει την πίεση, δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία που συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί και τις συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις το απόγευμα.

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο, διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», δήλωσε.

Από την πλευρά του, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων – μια αναβίωση ενός κοινωνικού κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε στη Γαλλία το 2018 – κάλεσε σε ξεχωριστή συγκέντρωση, η οποία απαγορεύτηκε από τις αρχές, στην Πλατεία Κονκόρντ, κοντά στην Εθνοσυνέλευση, αλλά προσέλκυσε μόνο ένα μικρό πλήθος.

Περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

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Τα οκτώ κύρια εθνικά συνδικάτα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα λάβουν θέση ήδη από το βράδυ της Δευτέρας.

«Το μόνο πράγμα που θα σταματήσει την κινητοποίηση είναι η απάντηση στα αιτήματα που διατυπώνονται εδώ και εβδομάδες από εργαζόμενους, δημόσιους υπαλλήλους, νέους και συνταξιούχους», έγραψαν σήμερα.

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Η κυβέρνηση υπονοεί εδώ και ημέρες ότι είναι ανοιχτή σε ένα μέτρο που αφορά τον κατώτατο μισθό, αλλά το εύρος του πιθανότατα δεν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνδικάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP