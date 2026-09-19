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ΔΙΕΘΝΗ

Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος: Ο 89χρονος εμφανίστηκε υποβασταζόμενος – Δυσκολευόταν να περπατήσει

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας βρίσκεται στο Σανξένσο της Γαλικίας για την καθιερωμένη παρουσία του στην ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που φέρει το όνομά του.

Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος: Ο 89χρονος εμφανίστηκε υποβασταζόμενος – Δυσκολευόταν να περπατήσει
Ο 89χρονος τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, βρίσκεται στο Σανξένσο της Γαλικίας με αφορμή την ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που φέρει το όνομά του. (x/EL MUNDO)
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Ανησυχία προκάλεσε η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Χουάν Κάρλος, με τον 89χρονο τέως βασιλιά της Ισπανίας να καταγράφεται σε βίντεο να περπατά υποβασταζόμενος από ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Ο Χουάν Κάρλος επέστρεψε στο Σανξένσο της Γαλικίας για ακόμη μία από τις τακτικές επισκέψεις του στην περιοχή, με αφορμή την ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που φέρει το όνομά του.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο τέως μονάρχης εμφανίζεται να χρειάζεται υποστήριξη κατά τη μετακίνησή του, ακόμη και κατά την κάθοδό του από σκάλες.

Υποβασταζόμενος στο λιμάνι

Οι εικόνες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Χουάν Κάρλος στη Γαλικία.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο 89χρονος επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι του Σανξένσο με περίπου 30 προσκεκλημένους.

Ο Χουάν Κάρλος παρακολούθησε από φουσκωτό σκάφος την εξέλιξη της ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης, χωρίς αυτή τη φορά να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος.

Η παρουσία του στην περιοχή αποτελεί μακρόχρονη συνήθεια του τέως μονάρχη, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με την ιστιοπλοΐα και επισκέπτεται συχνά το Σανξένσο.

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Η οικογενειακή συνάντηση

Κατά την παραμονή του στη Γαλικία, ο Χουάν Κάρλος συναντήθηκε και με μέλη της οικογένειάς του.

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Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν μαζί του ήταν η μεγαλύτερη κόρη του, Ινφάντα Ελένα, καθώς και η αδελφή του, Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν.

Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του στην περιοχή, Πέδρο Κάμπος.

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Τα περισσότερα εγγόνια του τέως βασιλιά δεν συμμετείχαν στη συνάντηση, καθώς, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, είχαν άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες και ταξίδια.

Δύο ημέρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί χαμογελαστός

Η εικόνα στο λιμάνι προκάλεσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ο Χουάν Κάρλος είχε πραγματοποιήσει άλλη δημόσια εμφάνιση στο Σανξένσο.

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Στις 17 Σεπτεμβρίου είχε μεταβεί σε εστιατόριο μαζί με τον Πέδρο Κάμπος και, σύμφωνα με την Europa Press, είχε εμφανιστεί χαμογελαστός και είχε χαιρετήσει τους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του.

Δεν υπάρχει, πάντως, επίσημη ενημέρωση που να συνδέει τις νεότερες εικόνες με συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και συνεπώς δεν μπορεί να εξαχθεί σχετικό ιατρικό συμπέρασμα μόνο από το βίντεο.

Το επόμενο ταξίδι του στη Γαλλία

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, ο Χουάν Κάρλος αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία.

Εκεί πρόκειται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Reconciliación».

Ο Χουάν Κάρλος υπήρξε βασιλιάς της Ισπανίας από το 1975 έως το 2014, όταν παραιτήθηκε από τον θρόνο και τον διαδέχθηκε ο γιος του, Φελίπε ΣΤ΄.

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