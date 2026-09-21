Σφοδρή επίθεση Πατούλη σε Κουσουλό: «Είδε το παράνομο μηχάνημα και δεν το κατήγγειλε αν και ρεπόρτερ»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση γύρω από το ιατρείο της Καρνεάδου, με τον Γιώργο Πατούλη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Πέτρο Κουσουλό λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του δημοσιογράφου ότι είχε επισκεφθεί ο ίδιος τον συγκεκριμένο χώρο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περνά στην αντεπίθεση και στρέφεται προσωπικά κατά του Πέτρου Κουσουλού, υποστηρίζοντας ότι ο δημοσιογράφος είχε δει το μηχάνημα στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα, αλλά δεν είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές.

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Πρόκειται για ισχυρισμούς του Γιώργου Πατούλη, τους οποίους ο ίδιος διατυπώνει δημόσια και οι οποίοι δεν αποτελούν, από μόνοι τους, διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά από τις αρμόδιες Αρχές.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τη σημερινή αποκάλυψη του Πέτρου Κουσουλού στο DEBATER, σύμφωνα με την οποία είχε περάσει το κατώφλι του ιατρείου της Καρνεάδου αρχικά ως ασθενής, προτού –όπως ο ίδιος ανέφερε– ενεργοποιηθεί το δημοσιογραφικό του ένστικτο και αρχίσει να ερευνά όσα συνέβαιναν εκεί.

Πατούλης: «Προσπαθεί να θολώσει τα νερά»

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον Ι.Σ.Α., για μια άσχετη με την πλασμαφαίρεση, καταγγελία του 2014 για παράνομη έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης, που το Διοικητικό Συμβούλιο την παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καταγγελία γνωστή στο πανελλήνιο από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αντιστρέψει την κριτική που δέχεται ο Σύλλογος για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, θέτοντας πλέον δημόσια ερωτήματα για το τι γνώριζε ο ίδιος ο δημοσιογράφος και ποιες ενέργειες έκανε.

«Ο μόνος που ενδιαφερόταν πραγματικά ήταν ο ΙΣΑ»

Ο Γιώργος Πατούλης συνεχίζει σε ακόμη υψηλότερους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν εκείνος που επιχείρησε να εξακριβώσει τι συνέβαινε στον συγκεκριμένο χώρο.

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«Όπως αποδεικνύεται ο μόνος που ενδιαφερόταν στα αλήθεια για να δει τι συνέβαινε στο ιατρείο αυτό, ήταν ο Ι.Σ.Α. για αυτό έκανε και αλλεπάλληλους ελέγχους», αναφέρει.

Και καταλήγει:

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«Δυστυχώς οι επιτροπές εξαπατήθηκαν. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να μας χρεώνουν δόλο, άνθρωποι που έχουν και οι ίδιοι ευθύνη».

Η αναφορά περί «ευθύνης» του Πέτρου Κουσουλού αποτελεί θέση του Γιώργου Πατούλη και δεν συνιστά διαπίστωση ποινικής ή άλλης νομικής ευθύνης του δημοσιογράφου.

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Τι είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο Πέτρος Κουσουλός

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την αποκάλυψη του Πέτρου Κουσουλού στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο της Καρνεάδου τον περασμένο Ιούνιο, έχοντας προηγουμένως διαγνωστεί, όπως είπε, με δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα.

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«Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο και θα σας εξηγήσω τους λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος είπε ότι αρχικά προσήλθε στον χώρο ως ασθενής, έχοντας μαζί του τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια, όταν άρχισαν –κατά την περιγραφή του– να προκύπτουν πληροφορίες που του προκάλεσαν ερωτήματα, άρχισε να ερευνά δημοσιογραφικά την υπόθεση.

Ο Κουσουλός υποστήριξε μάλιστα ότι η ομάδα του είχε προλάβει να καταγράψει στοιχεία από το ιατρείο, τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει στο πλαίσιο του ρεπορτάζ του.

Τι λέει ο ΙΣΑ για τους αλλεπάλληλους ελέγχους

Η αναφορά Πατούλη στους ελέγχους συνδέεται με όσα έχει ανακοινώσει τις τελευταίες ημέρες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιστορικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, από τον Ιούλιο του 2025, μετά από άτυπη ενημέρωση για θεραπείες και σχετικά μηχανήματα, δόθηκε εντολή για αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή τον Ιούλιο του 2026, όταν η Ιωάννα Γάκα απέστειλε στον ΙΣΑ δήλωση με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Στα συνοδευτικά έγγραφα υπήρχε, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τιμολόγιο ύψους 29.509,98 ευρώ για αγορά μηχανήματος με την περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device».

Το έγγραφο εντοπίστηκε κατά την επεξεργασία του φακέλου στις 4 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του ΙΣΑ, αποφασίστηκε νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος για τον Σεπτέμβριο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος.

Νέο μέτωπο στην υπόθεση της Καρνεάδου

Η σημερινή παρέμβαση Πατούλη ανοίγει πλέον ένα νέο μέτωπο στην υπόθεση, καθώς η συζήτηση μεταφέρεται από το τι γνώριζαν οι θεσμικοί φορείς και πότε, στο τι είχε διαπιστώσει ο Πέτρος Κουσουλός κατά την επίσκεψή του και ποιες ενέργειες ακολούθησαν.

Από την πλευρά του, ο Κουσουλός έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει το υλικό που, όπως λέει, είχε συγκεντρώσει από την έρευνά του.

Ως εκ τούτου, κρίσιμο πλέον είναι τόσο το περιεχόμενο αυτού του υλικού όσο και η απάντηση που ενδεχομένως θα δώσει ο δημοσιογράφος στις ευθείες αιτιάσεις που διατύπωσε δημόσια ο Γιώργος Πατούλης.

Η δικαστική διερεύνηση για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου συνεχίζεται, ενώ οι ισχυρισμοί όλων των εμπλεκομένων αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας.