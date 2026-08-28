Συνεχίζεται η ένταση στη Θέουτα: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών – Απαιτούν να γυρίσουν στο Μαρόκο (βίντεο)

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες Πέμπτη σε καταυλισμό προσφύγων στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Πλάνα από την παραλία Μπενίτεθ, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, εικονίζουν πολίτες να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.

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Αστυνομικοί χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.

Tensions rise in Ceuta as protesters block Red Cross aid and burn shelters after mass border arrivals from Morocco. Read the full breakdown:https://t.co/mqNI7VEpVF#Ceuta #España #Marruecos #WorldNews pic.twitter.com/8G2R3jQxnB— World Signal (@worldsignal_) August 28, 2026

Χιλιάδες

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

İspanya’nın Ceuta bölgesinde halk, yasa dışı göçmenleri kovalamaya başladı. pic.twitter.com/QjiPvYtzAy— Anlık (@anlikhaberin) August 28, 2026

Η συντηρητική αντιπολίτευση –τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»– απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

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Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Πίεση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

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Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Algunos manifestantes han bajado a la playa, han destrozado algunas de las cabañas de los migrantes y han desplegado banderas de España



Nos lo cuenta @JesusNavarro en directo en #Canal24horas pic.twitter.com/lKN0npWsxJ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 27, 2026

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

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Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που έχει πυροδοτήσει διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.