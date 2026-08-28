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Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο: Οι ιταλικές Αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του

Η οικογένεια του 66χρονου συνεχίζει να ασκεί πίεση στη Μαδρίτη

Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο: Οι ιταλικές Αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του
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Οι ιταλικές Αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η οικογένεια πληροφορήθηκε την απόφαση το απόγευμα της Πέμπτης από την ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης.

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Η αδελφή του αγνοουμένου, είχε μεταβεί στις Συρακούσες και βρισκόταν σε επικοινωνία με τις ιταλικές Αρχές και το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη.

Η οικογένεια συνεχίζει να ασκεί πίεση στην Μαδρίτη προκειμένου να βοηθήσει τις Ιταλικές αρχές και να συνεχιστούν οι έρευνες.

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