Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση σε δομή – «Οι εικόνες τροφοδοτούν την ακροδεξιά»

Χιλιάδες μετανάστες βρέθηκαν στους δρόμους της Θέουτα, καθώς οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση ανθρώπων που είχαν κατασκηνώσει στις παραλίες και τη μεταφορά μέρους τους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

Η επιχείρηση στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/9), με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων και στρατιωτών.

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Χιλιάδες άνθρωποι είχαν παραμείνει για εβδομάδες σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στις παραλίες, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δημιουργήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μία θέση στις νέες προσωρινές εγκαταστάσεις.

Ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Η κατάσταση παρουσίασε στιγμές έντασης, καθώς η ισπανική αστυνομία επιχειρούσε να διαχειριστεί τα πλήθη.

Σύμφωνα με το Reuters, άνδρες της ισπανικής αστυνομίας χρησιμοποίησαν γκλομπ και έριξαν πλαστικές σφαίρες στον αέρα, καθώς μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να προσεγγίσει τα λεωφορεία που θα τους μετέφεραν στις προσωρινές δομές.

Η κατάσταση στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και η επιχείρηση συνεχίστηκε.

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Στο λιμάνι της Θέουτα έχει δημιουργηθεί νέος προσωρινός χώρος με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 1.700 ενήλικων ανδρών, ενώ οι ανήλικοι στεγάζονται χωριστά.

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Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν εκφράσει επικρίσεις για την επάρκεια των υποδομών, υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Πάνω από 72.000 πέρασαν από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου

Η Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της πρωτοφανούς μεταναστευτικής πίεσης που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου.

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Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο, αν και η μεγάλη πλειονότητα αποχώρησε στη συνέχεια.

Οι ισπανικές εκτιμήσεις για όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα κυμαίνονται περίπου μεταξύ 10.000 και 12.000 ανθρώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και ανήλικοι.

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Tense scenes erupt on the beaches of Ceuta as Spanish police move hundreds of migrants toward temporary facilities at the city's port.



Footage shows crowds rushing for limited spaces as officers block the surge and fire riot-control munitions into the air before restoring order.… pic.twitter.com/N6xlY97tnD— Fox News (@FoxNews) September 18, 2026

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο και βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ευρώπη.

Μπρούνερ: «Οι εικόνες από τη Θέουτα τροφοδοτούν την ακροδεξιά»

Η κρίση έχει αποκτήσει πλέον και έντονη πολιτική διάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι οι εικόνες των μαζικών αφίξεων στη Θέουτα έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Η τοποθέτησή του συνοδεύτηκε, ωστόσο, από μία σημαντική επισήμανση: σύμφωνα με τον Επίτροπο, οι παράτυπες αφίξεις στην Ευρώπη συνολικά έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την εφαρμογή αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών.

Ο Μπρούνερ υποστήριξε ότι εικόνες όπως αυτές της Θέουτα μπορούν να επισκιάζουν τα πραγματικά συνολικά στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές και να ενισχύουν την αντίληψη ότι οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν χάσει τον έλεγχο της κατάστασης.

«Πρέπει να δείξουμε ότι ελέγχουμε την κατάσταση»

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, τονίζοντας τη σημασία να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι αρχές μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η συζήτηση στη Θέουτα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό παραμένει σημαντικό πολιτικό ζήτημα σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τους συνοριακούς ελέγχους, τις επιστροφές και την υποδοχή αιτούντων άσυλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει παράλληλα ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών κινήσεων που ενδέχεται να είναι οργανωμένες ή να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης, ενώ ο Μπρούνερ έχει τονίσει ότι προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή του μεταναστευτικού συστήματος που έχουν ήδη συμφωνήσει τα κράτη-μέλη.

Στο επίκεντρο ξανά η Θέουτα

Οι τελευταίες εικόνες επαναφέρουν στο προσκήνιο τη δύσκολη κατάσταση στον μικρό ισπανικό θύλακα, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί έναν αριθμό ανθρώπων δυσανάλογο με τις διαθέσιμες υποδομές του.

Οι ισπανικές αρχές επιχειρούν πλέον να απομακρύνουν τους μετανάστες από παραλίες και αυτοσχέδιους καταυλισμούς και να τους μεταφέρουν σε οργανωμένους χώρους, ενώ το ζήτημα της αποσυμφόρησης της Θέουτα παραμένει ανοικτό.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση που έχει ανοίξει σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι η κρίση δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση των ανθρώπων που βρίσκονται στον θύλακα, αλλά επεκτείνεται στις πολιτικές συνέπειες που προκαλούν τέτοιες εικόνες στο εσωτερικό της Ευρώπης.