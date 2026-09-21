Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο – Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος
Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το κοντινότερο λιμάνι
Πλήγμα από πύραυλο δέχτηκε ένα δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), επικαλούμενη τις στρατιωτικές αρχές.
Συγκεκριμένα, δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ το δεξαμενόπλοιο συνέχισε τον δρόμο του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης, πρόσθεσε.
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Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.
πηγή στην Google
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