DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο – Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το κοντινότερο λιμάνι

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο – Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος
DEBATER NEWSROOM

Πλήγμα από πύραυλο δέχτηκε ένα δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), επικαλούμενη τις στρατιωτικές αρχές.

Συγκεκριμένα, δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ το δεξαμενόπλοιο συνέχισε τον δρόμο του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης, πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γερμανία: Πίεση στον Μερτς μετά τις κάλπες – AfD στο 37%, πρώτη η Αριστερά στο Βερολίνο
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Πίεση στον Μερτς μετά τις κάλπες – AfD στο 37%, πρώτη η Αριστερά στο Βερολίνο

Δύο κάλπες αλλάζουν τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Γερμανία – Η AfD καταγράφει μεγάλη άνοδο στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η Die Linke κερδίζει στο Βερολίνο και ο καγκελάριος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη βαριά πτώση του CDU.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ