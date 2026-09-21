“Πανωλεθρία, σκιά του εαυτού του το CDU” – “Κόλαφος” τα γερμανικά ΜΜΕ μετά τη νίκη του AfD στις εκλογές του Μεκλεμβούργου

Πολιτικός συναγερμός έχει σημάνει στην Γερμανία μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, τα οποία ανέδειξαν νικητή το AfD, με μεγάλο χαμένο το CDU που δεν μπήκε στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, η tageszeitung γράφει για την Χριστιανική Ένωση ότι «Ποτέ άλλοτε δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση». Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την άβυσσο» η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως «ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι δραματικά κακό», μία «πανωλεθρία», όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς.

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«Η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα», παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως στον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. «Ο Πέτερς είναι ομολογουμένως συμπαθής και σοβαρός» – το πρόγραμμά του όμως, επισημαίνει το δημοσίευμα, φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν «μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά».

Κατά τη SZ «η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της […] και κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στην AfD και τα αριστερά κόμματα – κάτι που εν μέρει οφείλεται στον Φρίντριχ Μερτς, […] αλλά και στο γεγονός ότι το κόμμα αμφισβητεί διαρκώς τον καγκελάριό του, προσδίδοντάς του την εικόνα του ηττημένου».

Μεγάλη η εσωκομματική πίεση

«Το γεγονός και μόνο ότι ο Μερτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση», διαπιστώνει και η tagesschau. «Η στρατηγική του Μερτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατίδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα.

Ο Μερτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρροια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. […] Προσφάτως ο καγκελάριος μίλησε εκτενώς για το ότι οι πολίτες σύντομα θα δουν τα πράγματα να βελτιώνονται, […] καθώς και το ότι η Γερμανία έχει “βγει από την οικονομική κρίση”».

Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του SPD στο Μεκλεμβούργο, το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των Σοσιαλδημοκρατών «απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. […] Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε [στο χρώμα της AfD] σε κάθε εκλογική αναμέτρηση».

Επιπλέον, «η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της. Διότι, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους – όπως το πέτυχε η Σβέζιγκ στα βορειοανατολικά της χώρας».

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Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι «το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται». Και στο Βερολίνο, όπου επικράτησε η Αριστερά, «τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου για να μπορέσουν να συσπειρώσουν τον κόσμο γύρω τους».

Ως εκ τούτου «το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μία νέα στέγη. […] Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση και το SPD, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως, παρ’ ότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, οι τροχοί τους απλώς σπινάρουν στην άμμο. Ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας: θα έπρεπε να είναι ένα πολιτικό κίνημα βάσης με χαρισματική ηγεσία, ούτε σαφώς αριστερό ούτε σαφώς δεξιό, το οποίο […] θα προχωρούσε χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις ευθεία μέσα από το κέντρο».