Κουσουλός: «Εξειδικευμένο κέντρο με πιστοποίηση» έγραφε στις 9/9 – Σήμερα αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο

Νέα διάσταση στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το ιατρείο της Καρνεάδου δίνει μια ανάρτηση που είχε κάνει ο Πέτρος Κουσουλός στις 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την αποκάλυψη του ίδιου του δημοσιογράφου ότι είχε επισκεφθεί προσωπικά το ιατρείο της Καρνεάδου αρκετούς μήνες νωρίτερα.

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Ο Κουσουλός αποκάλυψε στην πρεμιέρα των «Αποκαλύψεων» ότι είχε περάσει την πόρτα του συγκεκριμένου χώρου ήδη από το καλοκαίρι, αρχικά αναζητώντας βοήθεια για πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια –όπως ο ίδιος υποστηρίζει– με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ένα νέο χρονικό πλαίσιο για όσα ο ίδιος έγραφε δημοσίως στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μόλις είχε αρχίσει να ερευνάται.

Τι έγραφε ο Κουσουλός στις 9 Σεπτεμβρίου

Στην ανάρτηση που είχε κάνει τότε στο X, ο Πέτρος Κουσουλός ανέφερε:

«Ο #μαζωνακης είχε πάει να κάνει σε εξειδικευμένο κέντρο (στο Κολωνάκι) πλασμαφαιρεση».

Στην ίδια ανάρτηση περιέγραφε την πλασμαφαίρεση ως «διαδεδομένη ιατρική πράξη “αποτοξίνωσης” του αίματος» και προσέθετε ότι το κέντρο είχε «την πιστοποίηση των Ελβετών που έχουν τα μηχανήματα».

Κατέληγε δε αναφέροντας ότι πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή κατά την είσοδο φλεβοκαθετήρα και ότι η ιατροδικαστική εξέταση θα έδειχνε τι είχε συμβεί.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Σήμερα αποκάλυψε: «Είχα μπει κι εγώ σε αυτό το ιατρείο»

Δώδεκα ημέρες αργότερα, ο Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι το ιατρείο της Καρνεάδου δεν ήταν ένας χώρος που γνώριζε αποκλειστικά μέσω των δημοσιογραφικών πηγών του.

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Είχε βρεθεί ο ίδιος μέσα σε αυτό.

«Ήμουν ένας από αυτούς που είχα μπει σε αυτό το ιατρείο», ανέφερε στην εκπομπή του.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη της Ιωάννας Γάκα και του ιατρείου στα τέλη Ιουνίου, μετά τη διάγνωσή του με δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι επισκέφθηκε τον χώρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και ότι, όταν στη συνέχεια προέκυψαν πληροφορίες που του δημιούργησαν υποψίες, έπαψε να λειτουργεί ως ασθενής και άρχισε να ερευνά δημοσιογραφικά όσα συνέβαιναν εκεί.

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Μάλιστα, δήλωσε ότι η δημοσιογραφική του ομάδα κατάφερε να καταγράψει στοιχεία, τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει στις επόμενες εκπομπές.

Το ερώτημα που προκύπτει από το χρονικό

Υπό το φως της σημερινής αποκάλυψης, η ανάρτηση της 9ης Σεπτεμβρίου διαβάζεται πλέον με διαφορετικό ενδιαφέρον.

Όταν ο Πέτρος Κουσουλός έγραφε δημοσίως για «εξειδικευμένο κέντρο» και για «πιστοποίηση των Ελβετών που έχουν τα μηχανήματα», είχε ήδη επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με τη δική του σημερινή αφήγηση.

Το κρίσιμο ερώτημα επομένως είναι ποια ακριβώς στοιχεία γνώριζε στις 9 Σεπτεμβρίου για τη λειτουργία του χώρου, τα μηχανήματα και τις πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί και από ποιες πηγές προέρχονταν οι συγκεκριμένες πληροφορίες που δημοσίευσε.

Η παλαιότερη ανάρτηση από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι ο δημοσιογράφος γνώριζε τότε ότι υπήρχε οποιαδήποτε παράβαση ή ότι είχε διαπιστώσει παρανομία.

Αποδεικνύει, ωστόσο, ότι ήδη στις 9 Σεπτεμβρίου δημοσίευε συγκεκριμένες πληροφορίες για το κέντρο και τον εξοπλισμό του, ενώ πλέον γνωρίζουμε από τον ίδιο ότι είχε προηγηθεί προσωπική επίσκεψή του στον χώρο.

Η ευθεία επίθεση Πατούλη

Ακριβώς σε αυτό το σημείο εστιάζει και η νέα σφοδρή επίθεση του Γιώργου Πατούλη στον Πέτρο Κουσουλό.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών υποστηρίζει ότι ο Κουσουλός είχε δει το μηχάνημα και δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, παρά τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.

«Ο κ. Κουσουλός στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά για το γεγονός ότι είχε πάει στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, ότι είχε δει το παράνομο μηχάνημα και δεν το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές αν και ρεπόρτερ, προσπαθεί να δικαιολογηθεί κατηγορώντας τον Ι.Σ.Α.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Πατούλης.

Πρόκειται για ισχυρισμό του προέδρου του ΙΣΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια ανεξάρτητο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Κουσουλός γνώριζε, κατά την επίσκεψή του, πως συγκεκριμένο μηχάνημα λειτουργούσε παράνομα ή ότι είχε νομική υποχρέωση να το καταγγείλει.

«Καταφέραμε να καταγράψουμε τι συνέβαινε»

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον και ένα ακόμη σημείο της σημερινής τοποθέτησης του δημοσιογράφου.

Ο Πέτρος Κουσουλός είπε ότι όταν προέκυψαν οι πληροφορίες που του προκάλεσαν υποψίες, ενεργοποιήθηκε η δημοσιογραφική του ιδιότητα.

«Όταν προέκυψαν πληροφορίες και ήμουν τυχερός, δεν λειτούργησε το ένστικτό μου ως ασθενής αλλά ως δημοσιογράφος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ομάδα του κατάφερε να καταγράψει όσα συνέβαιναν στον χώρο.

Το υλικό αυτό δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί στο σύνολό του.

Και αυτό είναι πλέον κομβικό για την υπόθεση: τι ακριβώς είχε καταγράψει ο δημοσιογράφος, πότε το είχε καταγράψει και τι γνώριζε πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη;

Από την «πιστοποίηση» της 9ης Σεπτεμβρίου στη σημερινή σύγκρουση

Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε δώδεκα ημέρες η δημόσια συζήτηση έχει αλλάξει δραματικά.

Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Κουσουλός έκανε λόγο για «εξειδικευμένο κέντρο» και μετέφερε πληροφορία περί πιστοποίησης.

Σήμερα αποκάλυψε ότι είχε προσωπική εμπειρία από τον συγκεκριμένο χώρο και ότι είχε αρχίσει να τον ερευνά δημοσιογραφικά ήδη πριν από την τραγωδία.

Και ο Γιώργος Πατούλης περνά πλέον στην αντεπίθεση, θέτοντας δημόσια ζήτημα για το τι γνώριζε ο δημοσιογράφος και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν μπορεί να δοθεί με εικασίες.

Μπορεί όμως να δοθεί από το χρονολόγιο, το υλικό που λέει ότι διαθέτει ο Πέτρος Κουσουλός και τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες περιήλθαν σε γνώση του οι πληροφορίες που σήμερα επικαλείται.

Η υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου και οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.