Κουσουλός: «Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που μπήκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου» – Τι αποκάλυψε

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τον θάνατό του, προχώρησε ο Πέτρος Κουσουλός στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί ο ίδιος το συγκεκριμένο ιατρείο μήνες πριν, αρχικά όχι με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, αλλά αναζητώντας βοήθεια για ένα πρόβλημα υγείας που, όπως είπε, αντιμετώπιζε.

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Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Κουσουλός υποστήριξε ότι στη συνέχεια προέκυψαν πληροφορίες που ενεργοποίησαν το «δημοσιογραφικό του ένστικτο» και άρχισε να καταγράφει όσα, κατά τον ίδιο, συνέβαιναν στον χώρο.

«Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκα σε αυτό το ιατρείο»

Ο Πέτρος Κουσουλός ξεκίνησε την αναφορά του τονίζοντας ότι θέλει να είναι απολύτως ειλικρινής με τους τηλεθεατές του.

Αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο διαγνώστηκε, όπως είπε, με δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα.

Σύμφωνα με την προσωπική του περιγραφή, είχε προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις και είχε απευθυνθεί τόσο σε δημόσιες δομές όσο και σε ιδιωτικά ιατρεία, ενώ οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν τού είχαν μιλήσει για τον παράγοντα του άγχους.

Στα τέλη Ιουνίου, όπως ανέφερε, άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος τού μίλησαν για πρώτη φορά για τους δύο γιατρούς που δραστηριοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε ούτε τους συγκεκριμένους γιατρούς ούτε την ύπαρξη του ιατρείου.

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«Πήρα μαζί μου τη σύζυγό μου»

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι τελικά έκλεισε ραντεβού και επισκέφθηκε τον χώρο.

Μάλιστα, όπως είπε, επειδή διατηρούσε επιφυλάξεις, αποφάσισε να μην πάει μόνος του αλλά να πάρει μαζί του τη σύζυγό του, Ευαγγελία.

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Ο Κουσουλός ανέφερε ακόμη ότι, πριν από την επίσκεψή του, είχε συνομιλήσει με γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

Κατά τον ίδιο, γιατροί με τους οποίους επικοινώνησε του έλεγαν ότι γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα.

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Ο ίδιος μετέφερε μάλιστα τον ισχυρισμό ότι αιματολόγος τού είχε πει πως σημαντικός αριθμός εξετάσεων που έφταναν στο ιατρείο του προερχόταν από τη συγκεκριμένη γιατρό.

Πρόκειται για ισχυρισμούς που διατύπωσε ο ίδιος ο δημοσιογράφος στην εκπομπή και δεν συνιστούν αυτοτελή διαπίστωση των Αρχών.

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Από ασθενής, δημοσιογράφος

Σύμφωνα με τον Πέτρο Κουσουλό, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της επαφής του με το ιατρείο άρχισαν να προκύπτουν πληροφορίες που του δημιούργησαν ερωτήματα.

Τότε, όπως περιέγραψε, σταμάτησε να λειτουργεί με την ιδιότητα του ανθρώπου που είχε πάει εκεί αναζητώντας βοήθεια για την υγεία του και ενεργοποιήθηκε η δημοσιογραφική του ιδιότητα.

Ο Κουσουλός υποστήριξε ότι ο ίδιος και η ομάδα του κατάφεραν να καταγράψουν στοιχεία από όσα συνέβαιναν στον χώρο, υλικό το οποίο, όπως προανήγγειλε, θα αποτελέσει μέρος της έρευνας της εκπομπής.

«Το ζήτημα είναι τι ακριβώς συνέβαινε στο συγκεκριμένο ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το υλικό που συγκεντρώθηκε θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.

«Δώδεκα ημέρες παρακολουθούσα το θέατρο του παραλόγου»

Ο δημοσιογράφος άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια η υπόθεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι επί 12 ημέρες παρακολουθούσε, όπως το χαρακτήρισε, ένα «θέατρο του παραλόγου», κατηγορώντας πολιτικά πρόσωπα και θεσμικούς φορείς για υποκρισία ως προς το κατά πόσο γνώριζαν τη λειτουργία του ιατρείου της Καρνεάδου.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν προσωπική τοποθέτηση του Πέτρου Κουσουλού και δεν υιοθετούνται ως διαπιστωμένα γεγονότα.

Στο επίκεντρο της έρευνας το ιατρείο της Καρνεάδου

Το συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει από τις πρώτες ημέρες της υπόθεσης στοιχεία για την Ιωάννα Γάκα και τις υπηρεσίες που εμφανιζόταν να παρέχει στο ιατρείο, μεταξύ των οποίων αναφερόταν και η INUSpheresis.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε ο χώρος, οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτόν και όσα συνέβησαν την ημέρα κατά την οποία κατέρρευσε ο τραγουδιστής αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.

Ο Πέτρος Κουσουλός, από την πλευρά του, προανήγγειλε ότι η έρευνα της εκπομπής θα συνεχιστεί, λέγοντας πως στόχος είναι να έρθουν στο φως όσα συνέβαιναν στο ιατρείο και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη».

Πηγή: ΑΝΤ1 – «Αποκαλύψεις»