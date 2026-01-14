Ιράν: Έκκληση των συγγενών του Ερφάν Σολτάνι προς τον Τραμπ για να αποτραπεί η εκτέλεση του – “Αγωνιζόταν για την ελευθερία”

Κρίσιμες είναι οι ώρες για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί τον πρώτο διαδηλωτή που εκτελείται επίσημα από το καθεστώς του Ιράν για την συμμετοχή του στις διαδηλώσεις.

Ο 26χρονος, ιδιοκτήτης μαγαζιού με ρούχα στο επάγγελμα, καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες σε θάνατο χωρίς να περάσει δίκη. Οι συγγενείς του, απεγνωσμένοι, πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει για να σώσει τη ζωή του. «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί»

Η ξαδέρφη του, Σομαγέχ, δήλωσε στο CNN: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Τραμπ άμεσα. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί, σας παρακαλώ». Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ σκληρά μέτρα», όταν ρωτήθηκε τι θα κάνουν αν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει στις εκτελέσεις των συλληφθέντων από τις διαδηλώσεις που έχουν αφήσει πίσω τους πάνω από 2.000 νεκρούς.

«Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα γίνει». Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις, μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών.

Ο Σολτάνι πρόκειται να εκτελεστεί σήμερα, αφού δικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και καταδικάστηκε για συμμετοχή σε διαμαρτυρία την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας.

Αντιδρώντας στην είδηση ​​της επικείμενης εκτέλεσης του ξαδέρφου της, η συντετριμμένη Σομαγιέ είπε: «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη, έκλαψα τόσο πολύ… Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε εφιάλτη». Περιέγραψε τον Σολτάνι ως κάποιον που «πάντα ήθελε οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι τουλάχιστον στις πιο βασικές πτυχές της ζωής».

«Πάντα αγωνιζόταν για την ελευθερία του Ιράν και σήμερα τον βλέπουμε να στέκεται κάτω από την αγχόνη», είπε.

Αρνήθηκε ότι ο Σολτάνι είχε ποτέ «καταφύγει στη βία» κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, επμένοντας αντ’ αυτού ότι «όλη η καταστροφή» πραγματοποιήθηκε από το ίδιο το καθεστώς.

Ιράν: Ποιος είναι ο 26χρονος Σολτάνι

O 26χρονος κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το καθεστώς εντείνει την βάναυση καταστολή των διαφωνούντων.

Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

Οι εκκλήσεις για να σωθεί ο 26χρονος έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Ο απαγχονισμός του 26χρονου απειλεί να μετατρέψει την κοινωνική έκρηξη στο Ιράν σε διεθνή κρίση.