Γάζα: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν πέντε «τρομοκράτες» σε Ράφα και Χαν Γιούνις

Πέντε Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί σήμερα από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όπου ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούσαν να καταστρέψουν υπόγειες σήραγγες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), στρατιώτες εντόπισαν «τέσσερις τρομοκράτες» που είχαν περάσει την «Κίτρινη Γραμμή», πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Άνοιξαν πυρ εναντίον τους «προκειμένου να εξαλείψουν την απειλή», ανέφερε.

Η εφημερίδα Jerusalem Post εκτιμά πως μέσα σε υπόγειες σήραγγες στην περιοχή της Ράφα έχουν ταμπουρωθεί περίπου 200 παλαιστίνιοι μαχητές.

Λίγο μακρύτερα, στη Χαν Γιούνις, στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν άλλον έναν «τρομοκράτη» που πέρασε επίσης την «Κίτρινη Γραμμή» και θεωρήθηκε «άμεση απειλή» για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περισσότεροι από 245 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Οι IDF έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις τους θα λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.