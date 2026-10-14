Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε νάρκη και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Στο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, βυθίστηκε σήμερα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε από βλήμα, ενώ ένα δεύτερο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βρίσκεται σε διαδικασία βύθισης, σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Το πλοίο GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης και μικρή χωρητικότητα 2.824 TEU (μονάδα που ισοδυναμεί με 20 πόδια), βυθίστηκε, ανέφεραν οι πηγές.

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Δεν κατέστη εφικτή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, GFS Ship Management FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.

More footage of the container ship that collided with a naval mine and sank in the southern Strait of Hormuz with 2,500 containers Follow: https://t.co/RuQCIFWYoj https://t.co/O5miP8QQj4— PressTV Extra (@PresstvExtra) October 14, 2026

Σε ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο Cape Dao, με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, βυθίζεται κοντά στα στενά, έχοντας πληγεί από βλήμα στις 23 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσαν οι πηγές.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Peonies Shipmanagement FZE, η οποία εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για σχόλιο.