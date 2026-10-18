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ΔΙΕΘΝΗ

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου

Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της επόμενης ηγεσίας του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες του.

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Κυριακή (18/10) ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη δημόσια υποστήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ, ο Άιζενκοτ υπογράμμισε ότι, παρά τον σεβασμό που τρέφει προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, η απόφαση για την επόμενη πολιτική ηγεσία της χώρας ανήκει αποκλειστικά στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους.

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«Το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα»

Ο επικεφαλής του κόμματος Yashar και πρώην αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου αναφέρθηκε στη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας να διαχωρίσει τον προσωπικό του σεβασμό προς τον Αμερικανό πρόεδρο από το ζήτημα της εκλογικής διαδικασίας.

«Θαυμάζω τον Αμερικανό πρόεδρο», ανέφερε, για να προσθέσει:

«Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους».

Με τη δήλωσή του, ο Άιζενκοτ έδωσε έμφαση στην ανεξαρτησία της εκλογικής διαδικασίας, λίγες ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Η πλήρης υποστήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου

Η αντίδραση του Άιζενκοτ ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι στηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή» του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον οποίο παρουσίασε ως σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή της προεκλογικής περιόδου, με την αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον.

Στις 27 Οκτωβρίου οι κάλπες στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διεκδικεί την παραμονή του στην πρωθυπουργία.

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Ο Γκάντι Άιζενκοτ αποτελεί μία από τις κεντρικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και βασικό αντίπαλο του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η δημόσια στήριξη του Τραμπ στον Νετανιάχου και η απάντηση του Άιζενκοτ προσθέτουν μια νέα διάσταση στην προεκλογική αντιπαράθεση, με επίκεντρο τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και το δικαίωμα των Ισραηλινών πολιτών να αποφασίσουν για την επόμενη κυβέρνησή τους.

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