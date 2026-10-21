Φρούριο η Αθήνα για τις κινητοποιήσεις – Προστατευτικά σε βιτρίνες στη Βουκουρεστίου (φωτογραφίες+βίντεο)

Σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται η Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, με καταστήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την αποφυγή πιθανών ζημιών.

Ενδεικτική είναι η εικόνα στην οδό Βουκουρεστίου, έναν από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς πεζόδρομους της Αθήνας, όπου κατάστημα γνωστής γαλλικής αλυσίδας έχει καλύψει τις βιτρίνες του με ξύλινα προστατευτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, προστατευτικά έχουν τοποθετηθεί και σε στάσεις λεωφορείων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ενόψει των συγκεντρώσεων.

Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για την επιτήρηση της κατάστασης και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, με στόχο την πρόληψη επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις προσαγωγές, ενώ περίπου 300 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στα Προπύλαια και 500 συνταξιούχοι στη Πλατεία Κοτζιά.

Γιατί πραγματοποιείται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Στις κινητοποιήσεις στις 12:00 στα Προπύλαια συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις συνθήκες φοίτησης σε όλες τις βαθμίδες.

Οι φοιτητές διεκδικούν τη βελτίωση των όρων σπουδών, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία επιβαρύνει σημαντικά όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται επίσης η φοιτητική μέριμνα και η ενίσχυση των υποδομών στα πανεπιστήμια.

Από την πλευρά τους, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αναδεικνύουν προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, μικρότερα τμήματα, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και επαρκή στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συμμετέχοντες ζητούν συνολικά την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας αποτυπώνει την αυξημένη ετοιμότητα των αρχών, αλλά και την ανησυχία που επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για το ενδεχόμενο επεισοδίων και φθορών σε καταστήματα και υποδομές.