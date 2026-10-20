Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Το ΝΑΤΟ στέλνει αεροσκάφη, ραντάρ και drones μετά τις επιθέσεις σε πλοία

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, αποφασίζοντας την αποστολή πρόσθετων αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας, συστημάτων ραντάρ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά το κύμα επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που έχει προκαλέσει νεκρούς και αγνοούμενους ναυτικούς.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη (20/10), μετά τη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, του ανώτατου πολιτικού οργάνου λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

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Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Έκτακτη ενίσχυση με αεροσκάφη, drones και συστήματα ραντάρ

Η Συμμαχία προχωρά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και παρακολούθησης της Μαύρης Θάλασσας, με την ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών μέσων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Περισσότερα αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας , για την επιτήρηση των θαλάσσιων διαδρομών.

, για την επιτήρηση των θαλάσσιων διαδρομών. Πρόσθετα συστήματα ραντάρ , για τον εντοπισμό πιθανών απειλών.

, για τον εντοπισμό πιθανών απειλών. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) , για την ενίσχυση της επιτήρησης.

, για την ενίσχυση της επιτήρησης. Εξειδικευμένες ομάδες και προσωπικό, που θα πραγματοποιήσουν εγκληματολογικές αναλύσεις των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις.

Όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ήδη αποστείλει σχετικό προσωπικό και ειδικές ομάδες, ενώ άλλα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Στόχος των ερευνών είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν στα χτυπήματα.

Επτά ναυτικοί αγνοούνται μετά από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Η κλιμάκωση των μέτρων έρχεται έπειτα από μια σειρά σοβαρών περιστατικών σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές της Ρουμανίας.

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Την περασμένη εβδομάδα, επτά ναυτικοί αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν πυρκαγιές στα πλοία, εντείνοντας τους φόβους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των εμπορικών μεταφορών.

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Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή αποτελεί σημαντική διαδρομή για τη ναυσιπλοΐα που συνδέεται με την Ουκρανία.

Τουλάχιστον πέντε ακόμη πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 10 ημέρες

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η συνολική εικόνα των επιθέσεων των τελευταίων ημερών.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, τουλάχιστον πέντε επιπλέον φορτηγά πλοία επλήγησαν κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Από τα περιστατικά αυτά, τουλάχιστον 23 ναυτικοί έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι.

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Ο αριθμός αφορά τις αναφορές για τα συγκεκριμένα πέντε πλοία και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ο συνολικός απολογισμός όλων των επιθέσεων.

Η διαδοχική στοχοποίηση εμπορικών πλοίων δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα κοντά στις ακτές κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Στο μικροσκόπιο η Ρωσία – Δεν υπάρχει επίσημη απόδοση ευθύνης

Παρότι οι επιθέσεις φαίνεται να συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ δεν έχει αποδώσει επισήμως την ευθύνη σε κάποια χώρα.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία βρίσκεται πιθανότατα πίσω από τα χτυπήματα, ωστόσο η εκτίμηση αυτή δεν συνιστά επίσημο συμπέρασμα της Συμμαχίας.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Η αποστολή εξειδικευμένων ομάδων για την ανάλυση των εκρηκτικών αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των περιστατικών.

ΝΑΤΟ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή»

Μήνυμα ετοιμότητας έστειλε η κύρια εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

«Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία μας σε όλη την ανατολική πτέρυγα, μεταξύ άλλων με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα απέναντι στις απειλές.

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένοι και να διασφαλίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο των πολιτών μας», δήλωσε.

Η νέα κινητοποίηση καταδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια άμεση στρατιωτική επιχείρηση εναντίον συγκεκριμένης χώρας.