Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στις τουρκικές έρευνες του KOBI RUEGG – “Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας οι συντεταγμένες”

Στην έκδοση αντι-NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου προχώρησε η Ελλάδα, απαντώντας, με αυτό τον τρόπο, στην αναγγελία της Τουρκίας για γεωφυσικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, η ελληνική NAVTEX, που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, αμφισβητεί ευθέως την αρμοδιότητα του τουρκικού σταθμού της Αττάλειας.

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Η Τουρκία επιχειρεί να επαναφέρει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, λίγες ώρες μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης. Η Αθήνα, με την άμεση αντίδραση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, επαναβεβαιώνει τις θέσεις της για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες ζώνες και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο.

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε τη NAVTEX»

Στην ανακοίνωση του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου γίνεται ρητή αναφορά στην τουρκική NAVTEX FA41-1032/26, η οποία αφορά γεωφυσικές έρευνες του ερευνητικού πλοίου KOBI RUEGG.

Όπως επισημαίνεται, «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG», κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες.

Η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι «η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων […] βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».

Η τουρκική NAVTEX και οι έρευνες του KOBI RUEGG

Η Τουρκία είχε εκδώσει νωρίτερα την Τρίτη (20.10.2026) NAVTEX μέσω του σταθμού της Αττάλειας, αναγγέλλοντας τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ρόδου, ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κύπρου.

Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία, οι εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν την Τετάρτη (21.10.2026), με το ερευνητικό πλοίο KOBI RUEGG να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή τους.

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Παράλληλα, τα διερχόμενα πλοία καλούνται να τηρούν απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.

Η Άγκυρα παρουσιάζει τις δραστηριότητες ως εγκεκριμένες και συντονισμένες από τις αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες, επιχειρώντας να κατοχυρώσει τη δική της θέση ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης αναγγελιών στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

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Η ελληνική πλευρά, αντίθετα, επικαλείται το διεθνές δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στην τουρκική NAVTEX εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.