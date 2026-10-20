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ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο για το “μπλόκο” στην παράδοση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία: “Δεν υπήρξε σκόπιμη πολιτική οδηγία”

Σχετικά με την καθυστέρηση της αποστολής τους

Ρούμπιο για το “μπλόκο” στην παράδοση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία: “Δεν υπήρξε σκόπιμη πολιτική οδηγία”
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρευρίσκεται στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), στο ξενοδοχείο «Bayerischer Hof», στο Μόναχο της Γερμανίας, στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Η 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που διεξάγεται από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 50 ηγέτες από όλο τον κόσμο. EPA/RONALD WITTEK.
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε σήμερα ότι μια παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης που αγοράσθηκαν για την Ουκρανία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (Prioritised Ukraine Requirements List – PURL) μπορεί να μην απεστάλησαν, αλλά αυτό δεν έγινε επειδή υπήρχε κάποια πολιτική πρόθεση.

«Νομίζω το σημαντικό μήνυμα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια σκόπιμη πολιτική οδηγία για να βγούμε και να βλάψουμε την Ουκρανία» δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσε την επίσκεψή του στην Ινδία.

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«Δεν υπάρχει τίποτα που να συνιστά σκόπιμη άρνηση προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι είχε σήμερα μια 45λεπτη συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είπε ότι στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, η έγκαιρη προειδοποίηση για τις ρωσικές επιθέσεις και η κατάσταση με τις δορυφορικές υπηρεσίες του Starlink και του Starshield, οι οποίες όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να αποκατασταθούν.

Οι δηλώσεις έγιναν καθώς το πρακτορείο Reuters νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη εγκρίνει την αποστολή αυτού του πακέτου όπλων που αγοράσθηκε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος PURL.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι το Πεντάγωνο έχει καθυστερήσει την αποστολή των πυραύλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον επιδεινώθηκαν αυτό τον μήνα ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε την προσέγγιση με τη Μόσχα.

Το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει να σταματήσουν τη λειτουργία του μηχανισμού PURL προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να διακόψει τις βαθιές επιθέσεις του κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, την ώρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα.

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