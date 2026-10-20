Γαλλία: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και περιορισμοί στις συγκεντρώσεις κοντά στα Ηλύσια Πεδία

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας επιβάλλεται στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης (20/10), μετά τα εκτεταμένα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το μέτρο αφορά περιοχές περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας (Place de la République) και της συνοικίας Λεζ Αλ (Les Halles), με την απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης και να διαρκεί έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Liberation.

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Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την απόφαση στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Αστυνομία του Παρισιού μέσω της πλατφόρμας X, η απαγόρευση κυκλοφορίας ενδέχεται να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών αρχών για την κατάσταση στην πόλη.

Η νέα απόφαση έρχεται μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου, που οδήγησαν στην ενίσχυση των περιορισμών στη γαλλική πρωτεύουσα.

Απαγόρευση μη αδειοδοτημένων συγκεντρώσεων από τις 20:00

Παράλληλα με την απαγόρευση κυκλοφορίας, εκδόθηκε και δεύτερη αστυνομική εντολή, η οποία αφορά τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια, από τις 20:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, σε συγκεκριμένες περιοχές του Παρισιού.

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Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τις περιοχές γύρω από:

Το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου βρίσκεται η έδρα της γαλλικής Προεδρίας.

Την Εθνοσυνέλευση.

Τη Γερουσία.

Τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Σιδηροδρομικούς σταθμούς της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για δύο διακριτά μέτρα, καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά συγκεκριμένες περιοχές από τις 23:00, ενώ οι περιορισμοί στις μη αδειοδοτημένες συγκεντρώσεις ξεκινούν νωρίτερα, στις 20:00.

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Σε επιφυλακή οι αρχές μετά τα επεισόδια

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού διατηρεί τη δυνατότητα παράτασης των περιορισμών, εφόσον εκτιμηθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέων επεισοδίων.

Οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένες ζώνες της πόλης και όχι το σύνολο της γαλλικής πρωτεύουσας.