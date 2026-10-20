Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και περιορισμοί στις συγκεντρώσεις κοντά στα Ηλύσια Πεδία

Από τις 23:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης ισχύει το νέο μέτρο γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας και τη συνοικία Λεζ Αλ. Περιορισμοί και στις μη αδειοδοτημένες συγκεντρώσεις κοντά σε κυβερνητικά κτίρια και σταθμούς.

Γαλλία: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και περιορισμοί στις συγκεντρώσεις κοντά στα Ηλύσια Πεδία
DEBATER NEWSROOM

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας επιβάλλεται στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης (20/10), μετά τα εκτεταμένα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το μέτρο αφορά περιοχές περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας (Place de la République) και της συνοικίας Λεζ Αλ (Les Halles), με την απαγόρευση να τίθεται σε ισχύ στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης και να διαρκεί έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Liberation.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την απόφαση στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Αστυνομία του Παρισιού μέσω της πλατφόρμας X, η απαγόρευση κυκλοφορίας ενδέχεται να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών αρχών για την κατάσταση στην πόλη.

Η νέα απόφαση έρχεται μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου, που οδήγησαν στην ενίσχυση των περιορισμών στη γαλλική πρωτεύουσα.

Απαγόρευση μη αδειοδοτημένων συγκεντρώσεων από τις 20:00

Παράλληλα με την απαγόρευση κυκλοφορίας, εκδόθηκε και δεύτερη αστυνομική εντολή, η οποία αφορά τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια, από τις 20:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, σε συγκεκριμένες περιοχές του Παρισιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τις περιοχές γύρω από:

  • Το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου βρίσκεται η έδρα της γαλλικής Προεδρίας.
  • Την Εθνοσυνέλευση.
  • Τη Γερουσία.
  • Τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
  • Σιδηροδρομικούς σταθμούς της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για δύο διακριτά μέτρα, καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά συγκεκριμένες περιοχές από τις 23:00, ενώ οι περιορισμοί στις μη αδειοδοτημένες συγκεντρώσεις ξεκινούν νωρίτερα, στις 20:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επιφυλακή οι αρχές μετά τα επεισόδια

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού διατηρεί τη δυνατότητα παράτασης των περιορισμών, εφόσον εκτιμηθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέων επεισοδίων.

Οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένες ζώνες της πόλης και όχι το σύνολο της γαλλικής πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Το ΝΑΤΟ στέλνει αεροσκάφη, ραντάρ και drones μετά τις επιθέσεις σε πλοία
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Το ΝΑΤΟ στέλνει αεροσκάφη, ραντάρ και drones μετά τις επιθέσεις σε πλοία

Σοβαρή ανησυχία στη Συμμαχία μετά τις διαδοχικές επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία. Ενισχύεται η επιτήρηση της περιοχής, ενώ ειδικές ομάδες αναλαμβάνουν την εξέταση των εκρηκτικών. Το ΝΑΤΟ δεν έχει αποδώσει επισήμως την ευθύνη στη Ρωσία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή

Η ανεξάρτητη βουλευτής φέρεται να διατηρεί την έδρα της για να αποφευχθεί μια διαδοχή παραιτήσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κοινοβούλιο.

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος της Κεφαλονιάς. Πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος της διαδρομής του ιερού σκηνώματος, τηρώντας μια παλαιά θρησκευτική παράδοση. Στις εκδηλώσεις παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Λιβέρης υπηρέτησε επί δεκαετίες τον Παναθηναϊκό, τη σκοποβολή και την αθλητική δημοσιογραφία. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Αγία Παρασκευή.