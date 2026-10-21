Άγριος καυγάς μεταξύ Λαζαρίδη και Γιαννακοπούλου: “Θα ψάχνετε αρχηγό το βράδυ των εκλογών” – “Είστε βούρκος, ούτε καλημέρα δεν λέμε”

Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου στον ΑΝΤ1.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Λαζαρίδης είπε προς την κυρία Γιαννακοπούλου «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες» αντέδρασε άμεσα η κυρία Γιαννακοπούλου, με τον βουλευτή της ΝΔ να λέει «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η έντονη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την Νάντια Γιαννακοπούλου βουρκωμένη να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.

Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.

Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.