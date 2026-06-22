Φιλιππίνες: Γιος αστυνομικού ο νεαρός που πυροβόλησε και σκότωσε 3 μαθητές σε σχολείο (βίντεο)

Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός του περιστατικού με πυροβολισμούς σε λύκειο της Τακλομπάν στις Φιλιππίνες τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, με τον έναν από τους δύο δράστες να είναι γιος αστυνομικού.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο νεαροί ηλικίας 14 και 15 χρόνων, εισέβαλαν στο σχολείο με τα όπλα τους και άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση, εισβάλοντας μάλιστα και μέσα σε τάξεις.

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«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», ανέφερε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση.

At least 3 dead as gunshots RING OUT in terrifying school shooting —Tacloban, Philippines



Source: az_intel_

MTodayNews pic.twitter.com/0b4cwwJjr6 June 22, 2026

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έβαλιν Ντίας, ανέφερε πως ένα από τα κίνητρα που εξετάζονται είναι αυτό της «παρενόχλησης».

«Ακόμη εντοπίζουμε τα όπλα, ελέγχουμε από πού τα βρήκαν και πώς κατάφεραν να τα βάλουν στο σχολείο», πρόσθεσε.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί και παραμένουν «στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους διότι είναι ανήλικοι», σημείωσε η Ντίας.

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Σε βίντεο που διέρρευσαν στα social media, φαίνονται πανικόβλητοι μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, κρυμμένοι μέσα σε μια σχολική αίθουσα, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

UPDATE: Both suspects in custody following shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines.



A crowd can be seen shouting at one of the alleged suspects as police take him away from the school. https://t.co/XGHxIXpWzY pic.twitter.com/uFkbXyjukO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Σε άλλα βίντεο, φαίνονται πολίτες να ακινητοποιούν τους δράστες ενώ γύρω τους επικρατεί ένταση.

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Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

A school shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines, has left 3 people dead and 5 injured.



Authorities confirmed two suspects were involved; both have been taken into custody by local police following a brief manhunt. pic.twitter.com/11d60yf1e5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.